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단종됨

Shaver series 9000 SensoTouch습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

RQ1297/23

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

센소터치 3D 골드 - 럭셔리한 면도경험

24캐럿 금이 도금된 센소터치 3D RQ1297/23 전기면도기는 가장 럭셔리한 면도감을 선사합니다. 자이로플렉스 3D 시스템이 자연스럽게 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이며 울트라트랙 헤드를 통해 모든 수염을 완벽하게 제거할 수 있습니다. (해당 제품은 면세점을 통해서만 판매되고 있습니다)

모든 혜택 보기

자이로플렉스 3D 시스템

센소터치 3D 골드 - 럭셔리한 면도경험

  • 울트라트랙과 자이로플렉스 3D

  • 1시간 충전으로 60분간 사용 가능

  • 트리머와 스타일러

  • 젯 클린+

핸드메이드로 멋지게 작업된 럭셔리한 금 도금 면도기

핸드메이드로 멋지게 작업된 럭셔리한 금 도금 면도기

센소터치 면도기 천만 개 판매를 기념하여 필립스에서 탁월하고 세련된 센소터치 3D 골드 에디션을 선보입니다. 이 한정판 면도기는 핸드메이드로 독점 제작되었으며 24캐럿 금 도금으로 가장 럭셔리한 면도감을 선사합니다.

인증받은 24캐럿 금 도금 센소터치 3D 한정판

인증받은 24캐럿 금 도금 센소터치 3D 한정판

필립스 센소터치 3D 골드 에디션은 가장 럭셔리한 면도감을 선사합니다. 필립스는 정품임을 인증하고 제품의 핸들이 24캐럿 금으로 도금되었음을 보증해 드립니다. 이 한정판 면도기는 네덜란드에서 독점적으로 제작되어 엄격한 품질 검사를 거칩니다.

필립스 자이로플렉스 3D 시스템은 모든 얼굴선에 밀착되어 움직입니다.

필립스 자이로플렉스 3D 시스템은 모든 얼굴선에 밀착되어 움직입니다.

자이로플렉스 3D 입체 면도헤드가 끊김 없이 모든 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.

기술 사양

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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1

10/02/2017

한국

한국

가볍고 성능 좋은 면도기!

전기 면도기는 처음 사용해보는데, 정말 가볍고 면도 잘되는 면도기 입니다! 습,건식 둘다 가능하며 무엇보다 세척 및 건조가 되는 점이 너무나도 위생적이고 좋네요!! 매우 추천합니다!

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.

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