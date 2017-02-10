단종됨
RQ1297/23
센소터치 3D 골드 - 럭셔리한 면도경험
24캐럿 금이 도금된 센소터치 3D RQ1297/23 전기면도기는 가장 럭셔리한 면도감을 선사합니다. 자이로플렉스 3D 시스템이 자연스럽게 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이며 울트라트랙 헤드를 통해 모든 수염을 완벽하게 제거할 수 있습니다. (해당 제품은 면세점을 통해서만 판매되고 있습니다)
울트라트랙과 자이로플렉스 3D
1시간 충전으로 60분간 사용 가능
트리머와 스타일러
젯 클린+
센소터치 면도기 천만 개 판매를 기념하여 필립스에서 탁월하고 세련된 센소터치 3D 골드 에디션을 선보입니다. 이 한정판 면도기는 핸드메이드로 독점 제작되었으며 24캐럿 금 도금으로 가장 럭셔리한 면도감을 선사합니다.
필립스 센소터치 3D 골드 에디션은 가장 럭셔리한 면도감을 선사합니다. 필립스는 정품임을 인증하고 제품의 핸들이 24캐럿 금으로 도금되었음을 보증해 드립니다. 이 한정판 면도기는 네덜란드에서 독점적으로 제작되어 엄격한 품질 검사를 거칩니다.
자이로플렉스 3D 입체 면도헤드가 끊김 없이 모든 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
Melo
10/02/2017
한국
가볍고 성능 좋은 면도기!
전기 면도기는 처음 사용해보는데, 정말 가볍고 면도 잘되는 면도기 입니다! 습,건식 둘다 가능하며 무엇보다 세척 및 건조가 되는 점이 너무나도 위생적이고 좋네요!! 매우 추천합니다!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.