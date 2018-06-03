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단종됨

RQ12 Shaving unit

RQ12/40

1

| (4) 리뷰

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1.0

5점 만점

4

리뷰

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03/06/2018

한국

한국

쓰지마세요~~~~

6개월도 안되서 주황색 오링이 빠지고.. 돈 값 하나도 못하네요! 소모품이라서 A/S 도 안되고.. 정말 최악!

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ12/61 쉐이빙 유닛에 대해 작성되었습니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ12/61 쉐이빙 유닛에 대해 작성되었습니다.

08/03/2018

한국

한국

구입하지 마세요

기존 사용 제품은 단종되고 신형으로 나와서 더 좋을것이라고 생각했지만 사용해보니 기존모델이 훨씬 좋습니다. 제대로 면도가 되질않아 기존 사용시간보다 두배이상 면도를 해야하고 그렇게 오래했음에도 깔끔하게 면도가 되질 않습니다. 저렴한 가격도 아닌데 너무 너무 불만입니다. 면도날은 소모품이라고 서비스도 안되더군요... 아주 아주 비추천합니다.. 면도날 바꾸지 마시고 면도기 다른 제품으로 구입하시는걸 추천합니다..

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ12/61 쉐이빙 유닛에 대해 작성되었습니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ12/61 쉐이빙 유닛에 대해 작성되었습니다.

23/10/2017

한국

한국

이전 제품보다 못함

새로 산지 얼마 안되었는데 안쪽 오렌지 링이 자꾸 빠지고 이전 모델보다 훨씬 불편합니다. 청소도 이전 모델보다 더 불편합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ12/60 쉐이빙 유닛에 대해 작성되었습니다.

이 후기는 Shaver series 9000 SensoTouch RQ12/60 쉐이빙 유닛에 대해 작성되었습니다.

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