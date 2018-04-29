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단종됨

100 Series전기 면도기

S111/02

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

깔끔하고 편리한 면도

필립스 S100 Series 면도기의 Ag+ 항균 소재 덕분에 깔끔하면서도 편리한 면도뿐만 아니라 피부를 위한 특별한 케어까지 가능합니다.

모든 혜택 보기
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-f6983e0723be4e9d85eeb29000eaa25e] [com-mig]

세계 1위 전기 면도기 브랜드1

깔끔하고 편리한 면도

은 이온으로 박테리아가 효과적으로 억제됨

은 이온으로 박테리아가 효과적으로 억제됨

피부에 닿는 부분과 체모를 담는 부분이 Ag+ 항균 소재로 만들어져 있어 모든 면도가 위생적으로 유지되고 피부에 자극이 적습니다.

클로즈컷 면도 시스템으로 깔끔한 면도 가능

클로즈컷 면도 시스템으로 깔끔한 면도 가능

이 면도기는 세척 가능함

이 면도기는 세척 가능함

이 면도기는 매번 사용 후 수돗물로 간편하게 세척할 수 있습니다.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

29/04/2018

한국

한국

편리하고 좋아요

s5550 구매하고 사은품으로 같이 받아서 사용중인데 밖에서 이동하면서 사용하기 편리하고 좋습니다

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 100 Series S111/02 전기 면도기에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 100 Series S111/02 전기 면도기에 대해 작성되었습니다.

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  1. Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준 