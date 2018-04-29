단종됨
S111/02
깔끔하고 편리한 면도
필립스 S100 Series 면도기의 Ag+ 항균 소재 덕분에 깔끔하면서도 편리한 면도뿐만 아니라 피부를 위한 특별한 케어까지 가능합니다.
피부에 닿는 부분과 체모를 담는 부분이 Ag+ 항균 소재로 만들어져 있어 모든 면도가 위생적으로 유지되고 피부에 자극이 적습니다.
클로즈컷 면도 시스템으로 깔끔한 면도 가능
이 면도기는 매번 사용 후 수돗물로 간편하게 세척할 수 있습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
lhs51
29/04/2018
한국
편리하고 좋아요
s5550 구매하고 사은품으로 같이 받아서 사용중인데 밖에서 이동하면서 사용하기 편리하고 좋습니다
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 100 Series S111/02 전기 면도기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 100 Series S111/02 전기 면도기에 대해 작성되었습니다.
Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준