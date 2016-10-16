단종됨
자신감을 주는 위생적인 면도
더욱 위생적인 면도가 가능한 고급형 클로즈컷 면도 시스템은 필립스 S300 시리즈 면도기에서만 경험하실 수 있습니다.
고급형 쉐이빙 헤드
클로즈컷
방수 제품
네덜란드에서 제작된 클로즈컷 면도 시스템으로 깨끗한 면도감을 느낄 수 있습니다.
쿠션형 헤드로 면도날이 더욱 밀착됩니다.
리플렉스 액션으로 면도날이 더욱 밀착됩니다.
수상 내용
4.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
young
16/10/2016
한국
확인 된 구매자
부드러운 면도감
수염이 많지 않은 사람에게 적합하며 가격도 적절산것 갇습니다. 단지 내구성은 아직 사용한지 얼마 안되어 평가는 할수 없으나 그동안의 제품사용 결괴 신뢰를 가질 수 있습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 300 S300 전기 면도기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 300 S300 전기 면도기에 대해 작성되었습니다.
Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준