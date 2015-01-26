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최고의 음질
GoGEAR Tap 4.3" MP3 비디오 플레이어를 통해 생생하고 선명한 TV가 손 안에서 펼쳐집니다. 널리 사용되고 있는 RMVB, MPEG4 및 AVI 형식을 HD 화질로 감상하세요. 4.3" 터치스크린, 내장형 스피커, 받침대가 있어 즐거움이 배가 됩니다.
Tap 4.3
디지털 FM 라디오는 GoGear의 음악 컬렉션에 추가적인 음악 옵션을 제공합니다. 간단하게 사전 설정하려는 채널에 맞춘 후 프리셋 버튼을 잠시 눌러 해당 주파수를 저장하십시오. 최대 30개의 라디오 채널을 사전 설정할 수 있으며 좋아하는 프로그램을 어디서나 즐길 수 있습니다.
손가락 끝의 부드러운 터치로 GoGear 휴대용 플레이어의 간편한 컨트롤을 느껴보십시오. 직관적인 터치스크린 인터페이스가 음악 재생 기능을 제어하거나, 비디오 및 사진 앨범을 검색하거나, 또는 라디오 채널을 선택할 때도 탐색을 쉽고 간편하게 해줍니다. 플레이어의 스크린을 가볍게 클릭하기만 하면 메뉴를 탐색하고 폴더를 훑어 볼 수 있습니다. 이제 간단하고 감각적인 터치스크린 컨트롤을 즐기십시오.
영화를 위한 서라운드 효과는 영화나 비디오 사운드트랙의 각 음원을 분석하여 음향 소자의 위치를 개별적으로 정교하게 찾아내 자연스러운 음향으로 재창조하는 고급 오디오 기술입니다. 이렇게 처리된 음향 소자는 이어폰형 헤드폰을 통해 양쪽 귀로 직접 전달됩니다. 영화를 위한 서라운드 효과는 사운드트랙의 실제 음향을 바탕으로 자연스러운 어쿠스틱 공간을 생성하여 탁월한 서라운드 환경을 조성함으로써 영화의 음향감독이 의도한대로 시청자가 영화 속 장소에 실제로 와 있는 듯한 느낌을 줍니다.
리뷰
실제 전송 속도는 운영 체제와 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
1GB는 10억 바이트입니다. 실제 사용 가능한 저장 용량은 더 적습니다.
WMA DRM10과 호환되는 다운로드 및 회원제 서비스 지원
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충전식 배터리의 충전 횟수는 제한되어 있으므로 적절한 시기에 교체할 필요가 있습니다. 배터리 수명과 충전 횟수는 사용 방법과 조건에 따라 달라집니다.
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