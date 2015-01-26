영화를 위한 서라운드 효과로 생생한 액션 장면 즐기기

영화를 위한 서라운드 효과는 영화나 비디오 사운드트랙의 각 음원을 분석하여 음향 소자의 위치를 개별적으로 정교하게 찾아내 자연스러운 음향으로 재창조하는 고급 오디오 기술입니다. 이렇게 처리된 음향 소자는 이어폰형 헤드폰을 통해 양쪽 귀로 직접 전달됩니다. 영화를 위한 서라운드 효과는 사운드트랙의 실제 음향을 바탕으로 자연스러운 어쿠스틱 공간을 생성하여 탁월한 서라운드 환경을 조성함으로써 영화의 음향감독이 의도한대로 시청자가 영화 속 장소에 실제로 와 있는 듯한 느낌을 줍니다.