비트에 맞춰 반짝이는 다양한 색상의 조명

두근대는 비트와 반짝이는 조명을 느껴보세요. 리듬에 맞춰 번쩍이는 여러 색상의 조명이 음악의 생동감과 함께 파티의 즐거움을 더해줍니다. 스위치를 누르면 바로 불이 꺼지기 때문에 원한다면 언제든지 조명 없이 즐길 수도 있습니다.