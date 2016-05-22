SB300B/00
충격적인 비트, 번쩍이는 표시등
파워풀한 비트를 즐길 준비, 되셨나요? 필립스 ShoqBox SB300은 트윈 베이스 라디에이터를 통해 폭발적이고 웅장한 중저음을 구현합니다. 비트에 따라 움직이는 조명이 에너지도 한껏 북돋워주죠. 충격 흡수와 방수 기능을 갖춘 견고함으로 어디서나 음향을 즐길 수 있습니다.
Bluetooth®
방수, 방진
다양한 색상의 조명
언제 어디서나 음악을 웅장하게 재생할 수 있습니다. 내장형 충전식 배터리가 장착되어 엉킨 전원 코드를 풀거나 전원 콘센트를 찾아야 하는 번거로움 없이 음악을 감상할 수 있습니다. 이제 자유롭게 휴대하며 음악을 즐기세요.
두근대는 비트와 반짝이는 조명을 느껴보세요. 리듬에 맞춰 번쩍이는 여러 색상의 조명이 음악의 생동감과 함께 파티의 즐거움을 더해줍니다. 스위치를 누르면 바로 불이 꺼지기 때문에 원한다면 언제든지 조명 없이 즐길 수도 있습니다.
내장형 마이크가 장착된 이 스피커는 스피커폰으로도 사용할 수 있습니다. 전화가 걸려오면 재생 중인 음악이 중지되어 스피커로 통화할 수 있습니다. 비즈니스 회의 시 통화하거나 파티에서 친구와 통화하세요. 어떤 상황에서든 유용하게 사용할 수 있습니다.
리뷰