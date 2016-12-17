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단종됨

VisaBoost초음파 페이셜 모이스쳐라이저

SC2800/00

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

흡수력이 향상되어 더욱 확실해진 스킨케어 효과

새로워진 필립스 VisaBoost 초음파 페이셜 모이스쳐라이저로 스킨케어 제품의 흡수가 빠르고 확실해 집니다. 그 결과 스킨케어의 효율성이 향상되며 안팎으로 촉촉해진 피부에서 생기가 되살아 납니다.

모든 혜택 보기

개선된 초음파와 진동의 싱크로

흡수력이 향상되어 더욱 확실해진 스킨케어 효과

  • 흡수 부스터

  • 개선된 듀얼 액션

  • 초음파와 진동

개선된 초음파와 진동의 싱크로

개선된 초음파와 진동의 싱크로

특수하게 설계된 초음파와 진동이 결합된 듀얼 액션 시스템 덕분에 스킨케어 제품이 피부 속 깊은 층까지 흡수되므로 언제나 건강하고 촉촉한 피부를 가꿀 수 있습니다.

피부의 자연스러운 세포 재생 과정을 촉진해 주는 초음파

피부의 자연스러운 세포 재생 과정을 촉진해 주는 초음파

초음파가 닿으면 스킨케어 제품은 미세분자로 즉시 용해되어 피부의 표피로 쉽게 전달되고 피부의 신진대사를 자극해 피부의 자연스러운 세포 재생 과정을 촉진합니다.

피부의 혈류를 자극하는 부드러운 진동

피부의 혈류를 자극하는 부드러운 진동

초당 300회의 부드러운 진동이 피부를 마사지하고 피부의 혈류를 자극해 스킨케어 제품의 흡수율을 더욱 높여주므로 언제나 건강하고 빛나는 피부로 가꾸어줍니다.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

17/12/2016

한국

한국

확인 된 구매자

편리하게 집에서 매일 홈케어해요~~

좋은제품을 바르는것보다 좋은제품을 얼마나 피부 속 깊숙히 넣어주느냐가 훨씬 더 중요하잖아요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 VisaBoost SC2800/00 Ultrasound facial moisturizer에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 VisaBoost SC2800/00 Ultrasound facial moisturizer에 대해 작성되었습니다.

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