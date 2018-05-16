단종됨
SC5275/10
맑고 매끄럽게 광채나는 피부
필립스 진동클렌저 비자퓨어(VisaPure)는 일상적인 세안 과정을 쉽게 한 단계 업그레이드할 수 있는 새로운 스킨 케어 기술을 도입하였습니다. 피부를 깨끗하며 매끄럽고 광채나게 만들 수 있는 부드러운 방법입니다.
페이셜 진동클렌저
클렌징
클렌징 브러쉬 헤드 2개, 파우치
2단계 강도 설정
필립스 비자퓨어 에센셜(VisaPure Essential)은 일상적인 세안 과정을 별다른 노력 없이도 한 차원 높여줄 수 있는 새로운 스킨 케어 기술을 도입하였습니다. 피부를 깨끗하고 매끄럽게 빛낼 수 있는 부드러운 방법입니다.
브러시가 회전하면서 진동합니다. 수직 진동 방식으로 피부 표면에서 각질, 때, 메이크업 잔여물 등의 불순물을 부드럽게 분리합니다. 회전 방식으로 불순물을 말끔히 제거하고 더욱 꼼꼼한 딥 클렌징이 가능합니다. 또한 브러시 솔이 같이 움직이면서 완벽하고 편안한 클렌징 경험을 선사합니다.
얼굴은 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 인공지능형 스킨 존 타이머에서 제공하는 잠시 멈춤 기능을 통해 다음 스킨 존으로 이동할 시간을 알 수 있습니다. 전체 얼굴 프로그램이 완료되면 타이머가 자동으로 정지됩니다. 클렌징 프로그램 시간은 1분입니다.
수상 내용
4.9
5점 만점
55
리뷰
100%
의 추천 제품
우즈마키나루토
16/05/2018
한국
피부과 가서 관리받는것보다 훨신효율성 가격성이 높음
사용하다보니까 모르는것도 많았는데 피부에관심이많아서 사용하다보니 너무 좋아요 피부과가는것보다 훨씬가성비도 좋고 그러네요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
mmmonje
13/07/2016
한국
와..진짜 한번써봐요
대박좋다. 와~~~~~~~~~~~~~~~~~ 피부과를 안가도 되겠네~~~~~~~~~~~~~~
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
Kris
11/06/2016
한국
확인 된 구매자
클린징에 많은 도움이 되는 제품입니다
아침저녁 깨끗하게 새안할수 있어 편하고, 방수라 샤워하면서 사용하는데 좋습니다. 다만, 불편한 점이 있다면 구매시 받은 기본 브러시의 단편이 고르지 못하고 튀어나와 있는 게 몇가닥 있었고 사용하면서도 한가닥씩 튀어 올라와서 자르고 사용합니다. 기본브러시좀 잘 만들어 주세요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
손 세안보다 10배 더 효과적인 부드러운 클렌징(메이크업 손 세안 결과와 비교)