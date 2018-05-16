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단종됨

VisaPure Essential페이셜 클렌징 디바이스

SC5278/13

4.9

| (55) 리뷰 | 100%의 추천 제품

트러블 잦은 피부를 위한 효과적이고 부드러운 클렌징

비자퓨어(VisaPure) 안티 블레미시는 잡티가 생성되기 전의 두 단계를 대상으로 하며, 손 세안에 비해 효과가 뛰어납니다. 유분을 줄여주고 모공을 막을 수 있는 각질도 제거해 줍니다.

모든 혜택 보기

손 세안보다 효과적인 유분 제거

트러블 잦은 피부를 위한 효과적이고 부드러운 클렌징

  • 듀얼모션 기술

  • 클렌징

  • 안티 블레미시 브러쉬 헤드 2개

  • 2단계 강도 설정

손 세안보다 모공에 더 효과적으로 도달하는 가늘고 긴 브러쉬 모

손 세안보다 모공에 더 효과적으로 도달하는 가늘고 긴 브러쉬 모

비자퓨어(VisaPure) 안티 블레미시 브러쉬의 가늘고 긴 브러쉬 모로 모공을 막을 수도 있는 유분과 묵은 각질을 보다 효과적으로 제거할 수 있습니다.

물을 거의 흡수하지 않는 나일론 브러쉬 모

안티 블레미시 브러쉬는 해로운 박테리아의 발현을 제한할 수 있도록 만들어졌습니다. 피부과 전문의와 박테리아 전문가의 참여로 개발된 이 브러쉬는 물을 거의 흡수하지 않아 더욱 빠르게 건조되므로 박테리아가 생장하기 어렵습니다.

잡티가 쉽게 생기는 피부를 위한 저자극성 제품

잡티가 쉽게 생기는 피부를 위한 저자극성 제품

안티 블레미시 브러쉬는 잡티가 쉽게 생기는 피부의 요구 사항이 충분히 고려될 수 있도록 개발 단계에 의사와 피부과 전문의들이 참여했습니다.

기술 사양

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4.9

5점 만점

55

리뷰

100%

의 추천 제품

3
2
1

16/05/2018

한국

한국

피부과 가서 관리받는것보다 훨신효율성 가격성이 높음

사용하다보니까 모르는것도 많았는데 피부에관심이많아서 사용하다보니 너무 좋아요 피부과가는것보다 훨씬가성비도 좋고 그러네요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.

13/07/2016

한국

한국

와..진짜 한번써봐요

대박좋다. 와~~~~~~~~~~~~~~~~~ 피부과를 안가도 되겠네~~~~~~~~~~~~~~

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.

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11/06/2016

한국

한국

확인 된 구매자

클린징에 많은 도움이 되는 제품입니다

아침저녁 깨끗하게 새안할수 있어 편하고, 방수라 샤워하면서 사용하는데 좋습니다. 다만, 불편한 점이 있다면 구매시 받은 기본 브러시의 단편이 고르지 못하고 튀어나와 있는 게 몇가닥 있었고 사용하면서도 한가닥씩 튀어 올라와서 자르고 사용합니다. 기본브러시좀 잘 만들어 주세요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.

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