단종됨
SC5278/13
트러블 잦은 피부를 위한 효과적이고 부드러운 클렌징
비자퓨어(VisaPure) 안티 블레미시는 잡티가 생성되기 전의 두 단계를 대상으로 하며, 손 세안에 비해 효과가 뛰어납니다. 유분을 줄여주고 모공을 막을 수 있는 각질도 제거해 줍니다.
듀얼모션 기술
클렌징
안티 블레미시 브러쉬 헤드 2개
2단계 강도 설정
비자퓨어(VisaPure) 안티 블레미시 브러쉬의 가늘고 긴 브러쉬 모로 모공을 막을 수도 있는 유분과 묵은 각질을 보다 효과적으로 제거할 수 있습니다.
안티 블레미시 브러쉬는 해로운 박테리아의 발현을 제한할 수 있도록 만들어졌습니다. 피부과 전문의와 박테리아 전문가의 참여로 개발된 이 브러쉬는 물을 거의 흡수하지 않아 더욱 빠르게 건조되므로 박테리아가 생장하기 어렵습니다.
안티 블레미시 브러쉬는 잡티가 쉽게 생기는 피부의 요구 사항이 충분히 고려될 수 있도록 개발 단계에 의사와 피부과 전문의들이 참여했습니다.
4.9
5점 만점
55
리뷰
100%
의 추천 제품
우즈마키나루토
16/05/2018
한국
피부과 가서 관리받는것보다 훨신효율성 가격성이 높음
사용하다보니까 모르는것도 많았는데 피부에관심이많아서 사용하다보니 너무 좋아요 피부과가는것보다 훨씬가성비도 좋고 그러네요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
mmmonje
13/07/2016
한국
와..진짜 한번써봐요
대박좋다. 와~~~~~~~~~~~~~~~~~ 피부과를 안가도 되겠네~~~~~~~~~~~~~~
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
Kris
11/06/2016
한국
확인 된 구매자
클린징에 많은 도움이 되는 제품입니다
아침저녁 깨끗하게 새안할수 있어 편하고, 방수라 샤워하면서 사용하는데 좋습니다. 다만, 불편한 점이 있다면 구매시 받은 기본 브러시의 단편이 고르지 못하고 튀어나와 있는 게 몇가닥 있었고 사용하면서도 한가닥씩 튀어 올라와서 자르고 사용합니다. 기본브러시좀 잘 만들어 주세요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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