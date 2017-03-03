단종됨
SC5370/10
밝고 활력이 넘치는 광채 피부
비자퓨어 어드밴스드(VisaPure Advanced)는 전문적인 스킨케어 방식을 일상에 적용한 가정용 스킨케어 디바이스입니다. 더욱 광채 나고 상쾌하며 활력이 넘치는 피부로 가꾸실 수 있습니다. 건강하게 광채 나는 피부, 맑고 매끄럽게 활력 넘치는 피부를 느껴보세요.
맞춤형 듀얼모션 기술
클렌징, 마사지, 프레시 아이
헤드 3개, 파우치, 헤드 전용 거치대
2단계 강도 설정
헤드는 손쉽게 세척할 수 있습니다. 세면대에서 온수와 비누로 간편하게 세척하세요.
비자퓨어 어드밴스드(VisaPure Advanced)에는 맞춤형 듀얼모션 기술이 적용되어 있습니다. 비자퓨어(VisaPure)와 함께 제공되는 각각의 헤드는 회전과 진동이 특정 수준으로 설정되어 있습니다. 혁신적인 NFC 태그가 핸들 및 새로운 액세서리에 탑재되어 있어, 인공지능형 헤드 인식이 가능하며 덕분에 특정 헤드를 장착하자마자 핸들가 헤드를 인식합니다. 듀얼모션 기술 프로그램으로 다양한 스킨케어 효과를 누려 보세요.
비자퓨어(VisaPure)으로 클렌징하면 메이크업 잔여물과 각질이 더 깨끗하게 제거됩니다. 딥 클렌징 효과 덕분에 크림, 세럼, 에센스와 같은 스킨케어 제품이 피부에 보다 잘 흡수됩니다.
수상 내용
3.5
5점 만점
4
리뷰
이슬이엄마
03/03/2017
한국
세안 브러쉬기능/마사지기능 탁월하다
역시 부지런해야 한다는 걸 새삼 느끼게 해 준 제품.. ㅎ 처음 구매 후 한두번 쓰고 말고 두다가 요즘 유난히 건조함을 느껴 매일 쓰다보니 광고처럼 광채피부가 되가는 느낌을 받았습니다. 브러쉬 세안은 자극될까봐 이틀에 한번 사용.진동 마사지는 저녁 세안 후 기초케어 마지막 크림단계에서 거의 매일 사용. 정말 눈에 뜨는 변화가 있습니다. 여자는 부지런한 만큼 예뻐진다는~~ ㅎㅎ
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Advanced SC5370/10 가정용 스킨케어 디바이스에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Advanced SC5370/10 가정용 스킨케어 디바이스에 대해 작성되었습니다.
straymoon
22/06/2017
한국
얼굴이 뽀득뽀득
처음 사용했을땐 20초 20초가 너무 짧은것같아서 몇번이고 다시 켰는데 적은시간내에 효과적인 클렌징 가능한점 훌륭합니다
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Advanced SC5340/10 Home Facial Device에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Advanced SC5340/10 Home Facial Device에 대해 작성되었습니다.
서로에게도움을
27/02/2017
한국
확인 된 구매자
디자인 개선이 필요해 보입니다.
디자인이라는 것이 사람마다 다 다르지만 저는 기능적 측면을 이야기 드리고 싶습니다. 제가 사용해보니 사용 후 제품을 잠시 둘 경우 꼭 눕혀 두어야 한다는 것 입니다. 저는 제품 끝 부분이 45도로 안 꺽이고 0도로 꺽 였다면 사용 후 잠시 세워둘때 편리 했을 것이라는 생각이 듭니다. 제가 필립스 전동칫솔이나 치간 세정기를 사용하는데 그것들은 세워 둘 수 있거든요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Advanced SC5370/10 가정용 스킨케어 디바이스에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure Advanced SC5370/10 가정용 스킨케어 디바이스에 대해 작성되었습니다.
손 세안보다 10배 더 효과적인 부드러운 클렌징(메이크업 손 세안 결과와 비교)