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단종됨

VisaPure Advanced가정용 스킨케어 디바이스

SC5370/10

3.5

| (4) 리뷰

2 수상 내용

밝고 활력이 넘치는 광채 피부

비자퓨어 어드밴스드(VisaPure Advanced)는 전문적인 스킨케어 방식을 일상에 적용한 가정용 스킨케어 디바이스입니다. 더욱 광채 나고 상쾌하며 활력이 넘치는 피부로 가꾸실 수 있습니다. 건강하게 광채 나는 피부, 맑고 매끄럽게 활력 넘치는 피부를 느껴보세요.

모든 혜택 보기

한 단계 높아진 피부 클렌징 및 스킨케어

밝고 활력이 넘치는 광채 피부

  • 맞춤형 듀얼모션 기술

  • 클렌징, 마사지, 프레시 아이

  • 헤드 3개, 파우치, 헤드 전용 거치대

  • 2단계 강도 설정

온수와 비누를 이용해 손쉽게 헤드 세척

헤드는 손쉽게 세척할 수 있습니다. 세면대에서 온수와 비누로 간편하게 세척하세요.

맞춤형 듀얼모션 및 인공지능형 헤드 인식

맞춤형 듀얼모션 및 인공지능형 헤드 인식

비자퓨어 어드밴스드(VisaPure Advanced)에는 맞춤형 듀얼모션 기술이 적용되어 있습니다. 비자퓨어(VisaPure)와 함께 제공되는 각각의 헤드는 회전과 진동이 특정 수준으로 설정되어 있습니다. 혁신적인 NFC 태그가 핸들 및 새로운 액세서리에 탑재되어 있어, 인공지능형 헤드 인식이 가능하며 덕분에 특정 헤드를 장착하자마자 핸들가 헤드를 인식합니다. 듀얼모션 기술 프로그램으로 다양한 스킨케어 효과를 누려 보세요.

스킨케어 제품의 흡수 촉진

스킨케어 제품의 흡수 촉진

비자퓨어(VisaPure)으로 클렌징하면 메이크업 잔여물과 각질이 더 깨끗하게 제거됩니다. 딥 클렌징 효과 덕분에 크림, 세럼, 에센스와 같은 스킨케어 제품이 피부에 보다 잘 흡수됩니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • AWARD-612383 이미지
  • AWARD-612371 이미지

리뷰

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제품 및 별점 평가 형태의 고객 의견은 모든 고객에게 유용합니다. 이를 통해 제품에 대해 더 잘 이해할 수 있으며 구매 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 온라인 또는 매장에서 제품을 구매한 모든 고객은 리뷰를 작성할 수 있습니다

3.5

5점 만점

4

리뷰

3
2

03/03/2017

한국

한국

세안 브러쉬기능/마사지기능 탁월하다

역시 부지런해야 한다는 걸 새삼 느끼게 해 준 제품.. ㅎ 처음 구매 후 한두번 쓰고 말고 두다가 요즘 유난히 건조함을 느껴 매일 쓰다보니 광고처럼 광채피부가 되가는 느낌을 받았습니다. 브러쉬 세안은 자극될까봐 이틀에 한번 사용.진동 마사지는 저녁 세안 후 기초케어 마지막 크림단계에서 거의 매일 사용. 정말 눈에 뜨는 변화가 있습니다. 여자는 부지런한 만큼 예뻐진다는~~ ㅎㅎ

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 VisaPure Advanced SC5370/10 가정용 스킨케어 디바이스에 대해 작성되었습니다.

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이 후기는 VisaPure Advanced SC5370/10 가정용 스킨케어 디바이스에 대해 작성되었습니다.

22/06/2017

한국

한국

얼굴이 뽀득뽀득

처음 사용했을땐 20초 20초가 너무 짧은것같아서 몇번이고 다시 켰는데 적은시간내에 효과적인 클렌징 가능한점 훌륭합니다

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 VisaPure Advanced SC5340/10 Home Facial Device에 대해 작성되었습니다.

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이 후기는 VisaPure Advanced SC5340/10 Home Facial Device에 대해 작성되었습니다.

27/02/2017

한국

한국

확인 된 구매자

디자인 개선이 필요해 보입니다.

디자인이라는 것이 사람마다 다 다르지만 저는 기능적 측면을 이야기 드리고 싶습니다. 제가 사용해보니 사용 후 제품을 잠시 둘 경우 꼭 눕혀 두어야 한다는 것 입니다. 저는 제품 끝 부분이 45도로 안 꺽이고 0도로 꺽 였다면 사용 후 잠시 세워둘때 편리 했을 것이라는 생각이 듭니다. 제가 필립스 전동칫솔이나 치간 세정기를 사용하는데 그것들은 세워 둘 수 있거든요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 VisaPure Advanced SC5370/10 가정용 스킨케어 디바이스에 대해 작성되었습니다.

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이 후기는 VisaPure Advanced SC5370/10 가정용 스킨케어 디바이스에 대해 작성되었습니다.

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면책 조항

  1. 손 세안보다 10배 더 효과적인 부드러운 클렌징(메이크업 손 세안 결과와 비교)