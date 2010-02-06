단종됨
SCD271/00
밤시간 동안 아기의 숙면에 도움*
필립스 아벤트의 SCD271/00은 클래식 젖병 4개(125ml/4oz 젖병 2개, 260ml/9oz 젖병 2개), 젖병 및 젖꼭지용 브러시, 0-6개월용 화이트 반투명 노리개 젖꼭지로 구성되어 있습니다.
아벤트 클래식 수유세트
5단계의 젖꼭지가 제공되므로 아기의 빠는 속도에 맞추어 선택할 수 있습니다.
본 제품은 BPA free 제품입니다.
곡선형 브러시 헤드와 특수 돌기 모양의 핸들 끝은 아벤트 젖병을 비롯한 모든 필립스 수유 용기와 젖꼭지를 구석구석 닦아줍니다.
리뷰
임상 연구를 통해 생후 2주 된 아기에게 사용한 결과, 필립스 아벤트 숙면젖병을 사용한 아기들의 보챔 횟수가 다른 젖병을 사용한 아기보다 적었습니다. (2008년 런던 아동 보건 연구소 연구 결과)
임상 연구 결과에 따르면 생후 2주 된 유아 중 아벤트 숙면젖병을 사용한 아기들이 다른 젖병을 사용한 아기들보다 배앓이가 덜하였으며, 특히 밤에 효과적이었습니다.