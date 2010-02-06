임상 연구를 통해 생후 2주 된 아기에게 사용한 결과, 필립스 아벤트 숙면젖병을 사용한 아기들의 보챔 횟수가 다른 젖병을 사용한 아기보다 적었습니다. (2008년 런던 아동 보건 연구소 연구 결과)