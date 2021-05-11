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단종됨

필립스 Aventultra air 노리개 젖꼭지

SCF342/21

5

| (1) 리뷰

가볍고 통기성 좋은 노리개 젖꼭지

숨 쉴 수 있는 노리개 젖꼭지로 아이에게 편안함을 선사하세요. 필립스 아벤트 ultra air에는 피부를 뽀송하게 유지해 주는 큰 공기 구멍이 있습니다. 가벼운 날개로 공기가 잘 통하도록 설계된 ultra air는 다양한 색상과 디자인으로 선택하실 수 있습니다.

모든 혜택 보기

아기 피부가 숨 쉴 수 있도록 더 커진 공기 구멍

가볍고 통기성 좋은 노리개 젖꼭지

  • 민감한 아기 피부용

  • 0~6개월

  • 치아 교정형 및 BPA 불포함

  • 2개입

4개의 더 커진 공기 구멍

4개의 더 커진 공기 구멍

ultra air는 공기의 흐름이 최대화되도록 설계되어 있어 아기의 민감한 피부가 편안하게 숨쉴 수 있습니다.

사용 중에도 뽀송하게 유지되는 피부

사용 중에도 뽀송하게 유지되는 피부

공기 흐름이 최대화되어 편안하게 숨쉴 수 있는 이 노리개 젖꼭지의 디자인 덕분에 사용 중에도 아기의 피부가 뽀송하게 유지됩니다.

편안한 사용을 위한 둥근 모양의 테두리

편안한 사용을 위한 둥근 모양의 테두리

무게가 가볍고 테두리가 둥근 ultra air의 날개는 아기의 편안함을 고려하여 제작되었습니다.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

4
3
2
1

11/05/2021

한국

한국

기본에 충실하지만, 편의적인 기능은 모두 갖춘 제품

휴대용 케이스가 있어서 간단하게 소독할 수 있다는 점이 좋았습니다. 또한 외출시에도 더욱 위생적으로 가지고 다닐 수 있어 안심되는 제품입니다. 제품의 질감 또한 아이가 좋아하는 부드러운 재질로 잘 물고 놀아서 편하게 사용할 수 있었습니다.

찬성

휴대용 케이스, 간편한 소독, 아이가 좋아하는 부드러운 재질

이 후기는 SCF345/22 ultra air 노리개 젖꼭지에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2021-04-11

이 후기는 SCF345/22 ultra air 노리개 젖꼭지에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2021-04-11

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면책 조항

  1. 2016~2017 US 소비자 테스트에서 평균 98%의 아기가 0~6개월 및 6~18개월용 ultra air와 ultra soft에 사용된 질감의 필립스 아벤트 젖꼭지를 잘 받아들이는 것으로 나타났습니다.

  2. 위생상 4주 사용 후 젖꼭지를 교체하는 것을 권장 드립니다.

  3. 전 세계 No. 1 노리개 젖꼭지 브랜드

  4. 2014 올해의 제조업체