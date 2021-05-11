민감한 아기 피부용
0~6개월
치아 교정형 및 BPA 불포함
2개입
ultra air는 공기의 흐름이 최대화되도록 설계되어 있어 아기의 민감한 피부가 편안하게 숨쉴 수 있습니다.
공기 흐름이 최대화되어 편안하게 숨쉴 수 있는 이 노리개 젖꼭지의 디자인 덕분에 사용 중에도 아기의 피부가 뽀송하게 유지됩니다.
무게가 가볍고 테두리가 둥근 ultra air의 날개는 아기의 편안함을 고려하여 제작되었습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
scrtrh
11/05/2021
한국
프로모션의 일부
기본에 충실하지만, 편의적인 기능은 모두 갖춘 제품
휴대용 케이스가 있어서 간단하게 소독할 수 있다는 점이 좋았습니다. 또한 외출시에도 더욱 위생적으로 가지고 다닐 수 있어 안심되는 제품입니다. 제품의 질감 또한 아이가 좋아하는 부드러운 재질로 잘 물고 놀아서 편하게 사용할 수 있었습니다.
찬성
휴대용 케이스, 간편한 소독, 아이가 좋아하는 부드러운 재질
이 후기는 SCF345/22 ultra air 노리개 젖꼭지에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-04-11
이 후기는 SCF345/22 ultra air 노리개 젖꼭지에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-04-11
2016~2017 US 소비자 테스트에서 평균 98%의 아기가 0~6개월 및 6~18개월용 ultra air와 ultra soft에 사용된 질감의 필립스 아벤트 젖꼭지를 잘 받아들이는 것으로 나타났습니다.
위생상 4주 사용 후 젖꼭지를 교체하는 것을 권장 드립니다.
전 세계 No. 1 노리개 젖꼭지 브랜드
2014 올해의 제조업체