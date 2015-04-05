단종됨
SCF680/17
임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*
자사의 클래식 젖병은 지난 30년간 엄마들에게 지속적인 신뢰 속에 사랑 받아 온 제품입니다. 즐겁고 편안하게 수유할 수 있도록 설계되었으며, 젖병의 배앓이와 보챔 감소 효과는 임상적으로도 입증되었습니다.*
아벤트 숙면젖병(Classic) 1개입
125ml
신생아용 젖꼭지
신생아용
독특한 배앓이 방지 밸브는 아기가 수유 리듬에 맞춰 흐름을 조절할 수 있게 제작되어 과식하거나 토하는 경우나 트림, 가스를 줄여줍니다.
충분한 수면과 영양 공급은 아기의 건강과 행복에 매우 중요합니다. 유아용 젖병 디자인이 "유아 행동"에 영향을 주는지 여부를 확인하기 위해 실시한 임상 실험 결과, 필립스 아벤트 클래식 젖병은 비교 대상 젖병에 비해 보챔을 하루에 약 28분이나 더 줄여 주는 것으로 나타났습니다(46분 vs. 74분, p=0.05). 특히 밤에 더욱 효과적이었습니다.**
유니크한 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
맘코유키
05/04/2015
한국
글로벌 국민젖병! 배앓이 방지 아벤트 클래식+ 숙면젖병!
모유수유를 하고 있지만 직장맘이라 우리아이는 젖병을 사용해요 그리고 저는 아벤트 유축기를 이용하지요 첫아이때사용했던 아벤트 유축기 휴대성이 좋아서 집이고 회사고 들고다니기 편해요 아벤트 숙면 젖병은 아벤트 유축기에 바로 연결해서 유축이 가능하고 젖꼭지만 끼워서 바로 수유도 가능해요 ^^ 아벤트 밀봉디스크를이용해서 바로 수유를 하지 않는다면 링에 젖꼭지 대신 끼워서 보관 하면 된답니다. 밀봉 보관해서 나중에 젖꼭지만 교체해서 바로 수유하면 배앓이도 없이 수유가 가능하고 아이가 숙면 할수 있답니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 SCF680/17 Classic baby bottle에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 SCF680/17 Classic baby bottle에 대해 작성되었습니다.
0% BPA, EU 규정10/2011 준수
임상 연구 결과에 따르면 생후 2주 된 유아 중 아벤트 숙면젖병을 사용한 아기들이 다른 젖병을 사용한 아기들보다 배앓이가 덜하였으며, 특히 밤에 효과적이었습니다.