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단종됨

필립스 Avent아벤트 숙면젖병(Classic) 9oz/260ml

SCF683/27

5

| (3) 리뷰 | 100%의 추천 제품

임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*

자사의 클래식 젖병은 지난 30년간 엄마들에게 지속적인 신뢰 속에 사랑 받아 온 제품입니다. 즐겁고 편안하게 수유할 수 있도록 설계되었으며, 젖병의 배앓이와 보챔 감소 효과는 임상적으로도 입증되었습니다.*

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30년간 신뢰 받아온 브랜드

임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*

  • 아벤트 숙면젖병(Classic) 2개입

  • (260ml/9oz)

  • 느린 속도 젖꼭지

  • 1개월 이상

쉽게 밀착되는 독특한 젖꼭지 밸브

독특한 배앓이 방지 밸브는 아기가 수유 리듬에 맞춰 흐름을 조절할 수 있게 제작되어 과식하거나 토하는 경우나 트림, 가스를 줄여줍니다.

임상적으로 입증된 현저한 보챔 감소

임상적으로 입증된 현저한 보챔 감소

충분한 수면과 영양 공급은 아기의 건강과 행복에 매우 중요합니다. 유아용 젖병 디자인이 "유아 행동"에 영향을 주는지 여부를 확인하기 위해 실시한 임상 실험 결과, 필립스 아벤트 클래식 젖병은 비교 대상 젖병에 비해 보챔을 하루에 약 28분이나 더 줄여 주는 것으로 나타났습니다(46분 vs. 74분, p=0.05). 특히 밤에 더욱 효과적이었습니다.**

최고의 편안함을 선사하는 인체공학적 디자인

최고의 편안함을 선사하는 인체공학적 디자인

유니크한 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

3

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

22/03/2015

한국

한국

가볍고 세척이 편하네요

디자인도 깨끗하고 젖병입구가 넓어 세척도 쉽네요 젖병이 가볍고 잡기 좋아요 아기도 잘 잡고 먹을 수 있네요ㅋ

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 SCF563/17 Classic+ baby bottle에 대해 작성되었습니다.

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이 후기는 SCF563/17 Classic+ baby bottle에 대해 작성되었습니다.

19/03/2015

한국

한국

숙면젖병 좋아요~!!

가끔 배앓이 때문에 심하게 보채던 우리 아들이 숙면젖병 사용하고부터 트림을 거의 안해도 많이 보채지도 않고 잠도 잘자네요~ 배앓이 심하고 많이 보채는 아가들에게 숙면 젖병 추천드려요~

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 SCF683/17 Classic baby bottle에 대해 작성되었습니다.

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16/10/2013

한국

한국

만족해요

처음에 PP젖병과 EPS젖병 사용해보니 PP젖병은 중간에 젖병 높여주는 게 있어서 젖병씻을때 하나가 더 있어서 잘 챙겨야 되네요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 SCF684/27 Classic baby bottle에 대해 작성되었습니다.

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면책 조항

  1. 0% BPA, EU 규정10/2011 준수

  2. 임상 연구 결과에 따르면 생후 2주 된 유아 중 아벤트 숙면젖병을 사용한 아기들이 다른 젖병을 사용한 아기들보다 배앓이가 덜하였으며, 특히 밤에 효과적이었습니다.