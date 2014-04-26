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단종됨

필립스 Avent아벤트 피크닉 이유식기 세트(6개월 이상)

SCF724/00

4.8

| (6) 리뷰 | 100%의 추천 제품

야외에서 식사시 편리하게 사용 가능

필립스 아벤트 피크닉 이유식기세트는 분리 가능한 큰 용기와 두 개의 작은 용기로 구분되어 있으며, 유아스푼 및 미끄럼 방지 패드가 포함되어 있어 외출 시 모든 엄마들에게 든든한 동반자가 되어 드립니다.

모든 혜택 보기

야외에서 식사시 사용하는데 이상적임

야외에서 식사시 편리하게 사용 가능

  • 피크닉 세트

피크닉 세트

필립스 아벤트 피크닉 이유식기 세트는 큰 용기 및 2개의 작은 용기로 구분되어 있으며, 모두 분리 가능합니다. 각각의 용기 모두 뚜껑을 포함하고 있으며 작은 용기는 간식이나 소형 수유 용품을 담아 두기에 적합합니다.

샘 방지 뚜껑으로 위생적인 보관이 가능

샘 방지 뚜껑으로 위생적인 보관이 가능

유아용 스푼 및 미끄럼 방지 패드 포함

기술 사양

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리뷰

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4.8

5점 만점

6

리뷰

100%

의 추천 제품

3
2
1

26/04/2014

한국

한국

추천합니다.

주황색의 칼라와 캐릭터 그림이 너무 이쁘고 무엇보다 실용적인 도시락이에요. 여러가지를 한 도시락에 다 담아도 될만큼 소용기가 구성되어있고 샘방지기능으로 흘리는걸 막고 미끄럼방지 매트가 있어서 전자렌지에 데울때 사용도 가능하고~ 완전 좋아요!!

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+에 대해 작성되었습니다.

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24/04/2014

한국

한국

봄나들이 야외에서 식사시 편리하게 사용가능한 6개월이상 사용가능한 피크닉 이유식기 세트~

봄나들이 야외에서 식사시 편리하게 사용가능한 6개월이상 사용가능한 피크닉 이유식기 세트~ 피크닉 이유식기 세트는 화려한 주황색상으로 분리가능한 큰용기와 두개의 작은용기로 구분되어 있었습니다...손쉽게 사용가능한 샘방지 뚜껑으로 위생으로 보관가능한 제품이었어요~피크닉 이유식기 세트는 큰용기와 2개의 작은용기로구분되어 모두 분리가능하며~ 각각의 용기 모두 뚜껑을 포함되어 있었습니다...봄나들이 야외에서 식사시 편리하게 사용가능한 유아나들이 필수제품인것 같아요!

예, 이 제품을 추천합니다.

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04/04/2014

한국

한국

나들이갈때 하나면 끝!!

밖에 나갈때 아이 먹을게 마땅치 않을때가 종종 있었어요~ 이번에 아벤트 피크닉세트 만나면서 나들이갈때 항상 뭔가 싸가지고 나가게 되네요 ㅎㅎㅎ 간단하게 주먹밥이랑 멸치볶음 싸가지고 나가면 한끼식사 뚝딱!! 추천합니다^^

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