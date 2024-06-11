앱이 설치된 LuminOS 시스템

Android 기반 시스템인 당사의 LuminOS가 탑재된 Screeneo UL5 Smart로 무한한 엔터테인먼트의 세계에 빠져보세요. 즉각적인 즐거움을 위해 바로 사용 가능한 새로운 이 장치는 Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ 등 여러분이 좋아하는 모든 앱이 사전에 설치되어 있습니다! Screeneo UL5 Smart의 간편함과 편리함으로 손끝에서 바로 펼쳐지는 멀티미디어의 세계를 경험해 보세요.