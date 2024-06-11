SCN355/INT
작은 공간에서 볼 수 있는 큰 이미지!
벽에서 불과 몇 센티미터 떨어진 곳에 위치한 Triple Laser Ultra Short Throw 프로젝터 Screeneo UL5 Smart는 HDR10 및 REC2020 색상 정확도를 갖춘 Full HD 이미지를 최대 120까지 제공합니다"*. 사전 로드된 앱. 듀얼 밴드 Wi-Fi 및 Bluetooth.
Ultra Short Throw, 100인치 스크린
108% REC2020의 풀 HD
LuminOS 시스템, 내장 앱
초소형
Screeneo UL5 Smart의 내장형 2x3W 스피커로 시청 경험이 더욱 향상됩니다. 시각적 화면을 보완하는 균형 잡힌 오디오 출력을 통해 전면적인 엔터테인먼트 경험을 선사합니다. 더 큰 소리를 원하십니까? 외장 Bluetooth 스피커를 Screeneo UL5 Smart에 연결하기만 하면 됩니다!
Screeneo UL5 Smart로 다양한 연결 성능을 경험해 보세요. HDMI 2.1, USB A 및 USB-C 포트를 통해 게임 콘솔, Apple TV 또는 위성 수신기와 같은 장치를 쉽게 연결할 수 있습니다. USB A 전원 포트를 사용하면 Amazon Fire Stick을 간편하게 연결할 수 있습니다. 또한 USB-C 포트를 통해 프로젝터에 전원을 공급하고 노트북, 스마트폰 또는 태블릿을 쉽게 연결할 수 있습니다. Screeneo UL5 Smart는 포괄적인 연결성으로 원활한 엔터테인먼트를 보장합니다.
Android 기반 시스템인 당사의 LuminOS가 탑재된 Screeneo UL5 Smart로 무한한 엔터테인먼트의 세계에 빠져보세요. 즉각적인 즐거움을 위해 바로 사용 가능한 새로운 이 장치는 Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ 등 여러분이 좋아하는 모든 앱이 사전에 설치되어 있습니다! Screeneo UL5 Smart의 간편함과 편리함으로 손끝에서 바로 펼쳐지는 멀티미디어의 세계를 경험해 보세요.
리뷰
색상 밝기(색상 광 출력)와 백색 밝기(백색 광 출력)는 프로젝터 설정에 따라 달라집니다. IDMS 15.4에 따라 측정된 색상 광 출력, ISO 21118에 따라 측정된 백색 광 출력.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI 의장 및 HDMI 로고는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.
앱: 인터넷 연결이 필요합니다. 데이터 및 가입 요금이 부과될 수 있습니다. 앱과 UI는 예고 없이 변경될 수 있습니다. 사용 전에 이용 약관 및 개인정보 보호정책에 동의해야 합니다. 일부 서비스는 등록 및 가입 후 시청할 수 있습니다.