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Screeneo UL5 Smart가정용 프로젝터

SCN355/INT

작은 공간에서 볼 수 있는 큰 이미지!

벽에서 불과 몇 센티미터 떨어진 곳에 위치한 Triple Laser Ultra Short Throw 프로젝터 Screeneo UL5 Smart는 HDR10 및 REC2020 색상 정확도를 갖춘 Full HD 이미지를 최대 120까지 제공합니다"*. 사전 로드된 앱. 듀얼 밴드 Wi-Fi 및 Bluetooth.

모든 혜택 보기

작은 공간에서 볼 수 있는 큰 이미지!

  • Ultra Short Throw, 100인치 스크린

  • 108% REC2020의 풀 HD

  • LuminOS 시스템, 내장 앱

  • 초소형

스테레오 스피커 사운드

스테레오 스피커 사운드

Screeneo UL5 Smart의 내장형 2x3W 스피커로 시청 경험이 더욱 향상됩니다. 시각적 화면을 보완하는 균형 잡힌 오디오 출력을 통해 전면적인 엔터테인먼트 경험을 선사합니다. 더 큰 소리를 원하십니까? 외장 Bluetooth 스피커를 Screeneo UL5 Smart에 연결하기만 하면 됩니다!

다양한 연결 방법

다양한 연결 방법

Screeneo UL5 Smart로 다양한 연결 성능을 경험해 보세요. HDMI 2.1, USB A 및 USB-C 포트를 통해 게임 콘솔, Apple TV 또는 위성 수신기와 같은 장치를 쉽게 연결할 수 있습니다. USB A 전원 포트를 사용하면 Amazon Fire Stick을 간편하게 연결할 수 있습니다. 또한 USB-C 포트를 통해 프로젝터에 전원을 공급하고 노트북, 스마트폰 또는 태블릿을 쉽게 연결할 수 있습니다. Screeneo UL5 Smart는 포괄적인 연결성으로 원활한 엔터테인먼트를 보장합니다.

앱이 설치된 LuminOS 시스템

앱이 설치된 LuminOS 시스템

Android 기반 시스템인 당사의 LuminOS가 탑재된 Screeneo UL5 Smart로 무한한 엔터테인먼트의 세계에 빠져보세요. 즉각적인 즐거움을 위해 바로 사용 가능한 새로운 이 장치는 Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ 등 여러분이 좋아하는 모든 앱이 사전에 설치되어 있습니다! Screeneo UL5 Smart의 간편함과 편리함으로 손끝에서 바로 펼쳐지는 멀티미디어의 세계를 경험해 보세요.

기술 사양

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면책 조항

  1. 색상 밝기(색상 광 출력)와 백색 밝기(백색 광 출력)는 프로젝터 설정에 따라 달라집니다. IDMS 15.4에 따라 측정된 색상 광 출력, ISO 21118에 따라 측정된 백색 광 출력.

  2. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI 의장 및 HDMI 로고는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

  3. 앱: 인터넷 연결이 필요합니다. 데이터 및 가입 요금이 부과될 수 있습니다. 앱과 UI는 예고 없이 변경될 수 있습니다. 사용 전에 이용 약관 및 개인정보 보호정책에 동의해야 합니다. 일부 서비스는 등록 및 가입 후 시청할 수 있습니다.