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Bluetooth® 모노 헤드셋

SHB1103/97

편안하고 안전한 핸즈프리 통화

장시간 통화에도 편안함을 제공하는 가볍고 스마트한 디자인

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편안하고 안전한 핸즈프리 통화

또렷하고 울림 없는 통화

헤드셋의 고감도 마이크와 스마트 어쿠스틱 디자인으로 또렷하고 울림 없는 통화를 즐길 수 있습니다.

Bluetooth 지원 무선 핸즈프리 통화

헤드셋 없이 휴대폰을 사용하는 것은 불편할 뿐 아니라 위험할 수 있습니다. 또한 많은 지역에서 운전 중 휴대폰을 사용하는 것이 법으로 금지되어 있습니다. 유선 핸즈프리 장치는 케이블이 필요하므로 더욱 번거롭습니다. Bluetooth 헤드셋은 케이블을 근거리 무선 Bluetooth 연결 장치로 대체하여 손을 자유롭게 하고 케이블로 인해 거치적거리던 움직임을 해소하였습니다. 또한 Bluetooth는 머리 근처의 전송 에너지가 휴대폰에서 방출되는 전자파보다 훨씬 낮으므로 휴대폰 전자파로 인한 위험의 가능성을 줄일 수 있습니다.

무선 통화 관리

휴대폰을 사용하지 않고 통화를 관리하세요. 여기에는 통화 수락, 거절, 음성 다이얼 및 재다이얼이 포함됩니다. 음성 다이얼과 재다이얼은 휴대폰에서 지원해야 합니다.

기술 사양

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