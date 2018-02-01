단종됨
SHB1613/97
선명한 통화 감도와 편안하고 안전한 착용감
부드러운 젤타입 이어버드가 장착되어 있어 가볍고 안전한 착용감을 선사하는 헤드셋으로 편안하게 통화해 보세요. 주변 소리를 계속 들을 수 있는 상태에서 오디오북과 배경 음악을 즐길 수 있습니다. Bluetooth 오디오 스트리밍도 지원됩니다.
블랙
헤드셋의 고감도 마이크와 스마트 어쿠스틱 디자인으로 또렷하고 울림 없는 통화를 즐길 수 있습니다.
헤드셋 없이 휴대폰을 사용하는 것은 불편할 뿐 아니라 위험할 수 있습니다. 또한 많은 지역에서 운전 중 휴대폰을 사용하는 것이 법으로 금지되어 있습니다. 유선 핸즈프리 장치는 케이블이 필요하므로 더욱 번거롭습니다. Bluetooth 헤드셋은 케이블을 근거리 무선 Bluetooth 연결 장치로 대체하여 손을 자유롭게 하고 케이블로 인해 거치적거리던 움직임을 해소하였습니다. 또한 Bluetooth는 머리 근처의 전송 에너지가 휴대폰에서 방출되는 전자파보다 훨씬 낮으므로 휴대폰 전자파로 인한 위험의 가능성을 줄일 수 있습니다.
Bluetooth는 케이블 대체 기술입니다. Bluetooth는 세계 표준이므로 공유 프로파일을 사용하면 서로 다른 제조업체의 Bluetooth 장치를 호환하여 작동할 수 있습니다. HSP(핸드셋 프로파일) 및 HFP(핸즈프리 프로파일)는 일반적인 Bluetooth 헤드셋 작동에 필요한 프로파일입니다. 사용자의 휴대폰이 HSP 또는 HFP를 지원한다면(사실상 모든 Bluetooth 지원 전화) 이 헤드셋을 사용할 수 있습니다. Bluetooth 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc의 소유이며 Koninklijke Philips Electronics N.V와 같은 상표는 라이센스 하에 사용합니다.
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