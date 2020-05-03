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성능과 편안함, 뛰어난 품질이 완벽하게 조화를 이룬 헤드폰을 찾으십니까? 뒷면 오픈 구조의 over-ear 헤드폰으로 가정에서도 더 뛰어난 사운드를 즐길 수 있습니다. 훌륭한 사운드, 프리미엄 구조와 금 도금 케이블 연결로 진정한 음악을 감상하세요.