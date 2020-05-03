단종됨
SHP9600/00
뛰어난 성능
성능과 편안함, 뛰어난 품질이 완벽하게 조화를 이룬 헤드폰을 찾으십니까? 뒷면 오픈 구조의 over-ear 헤드폰으로 가정에서도 더 뛰어난 사운드를 즐길 수 있습니다. 훌륭한 사운드, 프리미엄 구조와 금 도금 케이블 연결로 진정한 음악을 감상하세요.
50mm 네오디뮴 드라이버
뒷면 오픈 구조 디자인
3m 분리형 케이블
음악을 느껴보세요. 완벽하게 튜닝된 50mm 드라이버는 선명한 저음, 균형 잡힌 중음과 깨끗한 고음을 제공합니다. 이 드라이버는 귀의 자연스러운 기하학적 구조에 맞도록 설계되어 어떠한 디테일을 손실하지 않습니다.
내구성이 뛰어난 스틸로 보강된 헤드밴드는 적당한 장력을 더해 안정적인 착용감을 선사합니다. 이중 레이어 헤드밴드 쿠션은 편안함을 더해주고, 통기성 좋은 이어컵 쿠션은 장시간 청취에 적합합니다.
스마트 기기, 홈 설정, TV 또는 노트북에서 좋아하는 앨범에 몰입할 수 있습니다. 포함된 케이블은 오디오 애호가급 장비에서 청취할 때 최상의 연결 상태를 제공하기 위해 금 도금 6.3-3.5mm 잭 어댑터를 사용하였습니다.
리뷰
재생 시간에 대한 배터리 수명은 대략적인 수치이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.