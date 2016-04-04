검색어

  • 무선으로 한계를 넘다 무선으로 한계를 넘다 무선으로 한계를 넘다

    Bluetooth® 스포츠 헤드폰

    SHQ6500CL/00

    무선으로 한계를 넘다

    필립스 Actionfit RunFree 무선 스포츠 헤드폰이 한층 높은 자유를 선사하며, 운동에 에너지를 더합니다. 안정적인 착용감과 뛰어난 방수 설계, 강력한 중저음을 갖춘 헤드폰과 함께라면 끊김없이 운동할 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Bluetooth® 스포츠 헤드폰

    유사 제품

    모두 보기 스포츠

    무선으로 한계를 넘다

    무선 스포츠 이어버드 헤드셋

    • 야외 활동에 가장 적합
    • Bluetooth®
    • 방한/방수
    • 이어버드
    주변 소음을 받아들이는 오픈 어쿠스틱으로 주변 인식을 높여 안전성 강화

    주변 소음을 받아들이는 오픈 어쿠스틱으로 주변 인식을 높여 안전성 강화

    고음질의 음악을 감상할 때도 주변 세상과 차단되지 않습니다. 오픈 어쿠스틱 디자인으로 주변 소음을 들어 주변 환경을 인식할 수 있어 야외에서도 보다 안전하게 운동할 수 있습니다.

    쉽게 빠지지 않는 미끄럼 방지 고무 이어 캡.

    쉽게 빠지지 않는 미끄럼 방지 고무 이어 캡.

    C자형 고무 이어 팁이 ActionFit 이어폰을 귀 안쪽에 단단하게 고정하여 빠지는 것을 신경 쓸 필요없이 운동에 집중할 수 있습니다.

    Bluetooth 무선 연결로 선 꼬임을 방지하여 운동에 집중

    Bluetooth 무선 연결로 선 꼬임을 방지하여 운동에 집중

    Bluetooth 기술로 번거로움 없이 무선으로 음악을 감상할 수 있습니다.

    Kevlar® 강화 케이블로 최고의 내구성 유지

    Kevlar® 강화 케이블로 최고의 내구성 유지

    ActionFit 헤드폰은 내구성과 강도가 뛰어나게 설계되었습니다. 케블라 코팅 케이블은 끊어지거나 망가지지 않도록 보호되어 거친 환경에서 운동할 때도 견딜 수 있습니다.

    고성능 사운드로 더욱 강력한 성과 달성

    고성능 사운드로 더욱 강력한 성과 달성

    고성능 사운드를 전달하는 13.6mm 드라이버로 여러분이 최고의 능력을 발휘할 수 있도록 이끌어줍니다.

    IPX2 방한 기능으로 어떠한 운동에도 적합

    IPX2 방한 기능으로 어떠한 운동에도 적합

    땀을 흘리더라도 걱정하지 마세요. IPX2 등급으로 땀을 흘리거나 비가 오는 날에 운동을 하더라도 이어폰에 물기가 들어갈 염려가 없습니다.

    운동 중 음악 제어 및 전화 받기

    운동 중 음악 제어 및 전화 받기

    연결이 지속적으로 유지되므로 내장형 마이크와 트랙 컨트롤을 통해 운동 중에도 쉽고 빠르게 음악을 변경하거나 전화를 받을 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      • 세미 클로즈 구조
      • 밀폐형
      음향 향상 기능
      • 에코 조절
      • 잡음 차단
      스피커 직경
      13.6mm
      다이어프램
      PET
      임피던스
      32Ohm
      마그넷 유형
      네오디뮴
      음성 코일
      구리
      주파수 응답
      15 - 22 000  Hz
      최대 전원 입력
      10mW
      감도
      107dB
      유형:
      다이나믹

    • 연결

      Bluetooth 버전
      4.1
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      최대 범위
      최대 10  m

    • 외부 상자

      길이
      19  cm
      소비자 패키지 수
      3
      11  cm
      총 중량
      0.278  kg
      높이
      13.3  cm
      GTIN
      1 69 51613 99182 1
      순 중량
      0.09  kg
      용기 중량
      0.188  kg

    • 편의성

      통화 관리
      • 통화 응답/통화 종료
      • 통화와 음악 간 전환 가능
      • 대기 중 통화
      볼륨 컨트롤

    • 내부 상자

      소비자 패키지 수
      3
      GTIN
      2 69 51613 99182 8

    • 소비전력

      충전식
      배터리 유형
      리튬 폴리머
      음악 재생 시간
      4.5*  시간
      대기 시간
      55*시간
      통화 시간
      4.5*시간
      배터리 중량
      2.5g

    • 포장 크기

      높이
      17.5  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      양쪽
      9.5  cm
      깊이
      3  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      69 51613 99182 4
      총 중량
      0.066  kg
      순 중량
      0.03  kg
      용기 중량
      0.036  kg

    • 제품 규격

      높이
      2  cm
      10  cm
      깊이
      4  cm
      중량
      0.014  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      퀵 스타트 가이드
      USB 케이블
      충전용으로 포함
      귀에 맞는 스태빌라이저
      2쌍

    • 디자인

      색상
      카본 라임 및 블랙

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 실제 결과는 다를 수 있습니다

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.