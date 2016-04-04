무선으로 한계를 넘다

필립스 Actionfit RunFree 무선 스포츠 헤드폰이 한층 높은 자유를 선사하며, 운동에 에너지를 더합니다. 안정적인 착용감과 뛰어난 방수 설계, 강력한 중저음을 갖춘 헤드폰과 함께라면 끊김없이 운동할 수 있습니다.