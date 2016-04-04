Bluetooth® 스포츠 헤드폰
무선으로 한계를 넘다
필립스 Actionfit RunFree 무선 스포츠 헤드폰이 한층 높은 자유를 선사하며, 운동에 에너지를 더합니다. 안정적인 착용감과 뛰어난 방수 설계, 강력한 중저음을 갖춘 헤드폰과 함께라면 끊김없이 운동할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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무선으로 한계를 넘다
무선 스포츠 이어버드 헤드셋
- 야외 활동에 가장 적합
- Bluetooth®
- 방한/방수
- 이어버드
주변 소음을 받아들이는 오픈 어쿠스틱으로 주변 인식을 높여 안전성 강화
고음질의 음악을 감상할 때도 주변 세상과 차단되지 않습니다. 오픈 어쿠스틱 디자인으로 주변 소음을 들어 주변 환경을 인식할 수 있어 야외에서도 보다 안전하게 운동할 수 있습니다.
쉽게 빠지지 않는 미끄럼 방지 고무 이어 캡.
C자형 고무 이어 팁이 ActionFit 이어폰을 귀 안쪽에 단단하게 고정하여 빠지는 것을 신경 쓸 필요없이 운동에 집중할 수 있습니다.
Bluetooth 무선 연결로 선 꼬임을 방지하여 운동에 집중
Bluetooth 기술로 번거로움 없이 무선으로 음악을 감상할 수 있습니다.
Kevlar® 강화 케이블로 최고의 내구성 유지
ActionFit 헤드폰은 내구성과 강도가 뛰어나게 설계되었습니다. 케블라 코팅 케이블은 끊어지거나 망가지지 않도록 보호되어 거친 환경에서 운동할 때도 견딜 수 있습니다.
고성능 사운드로 더욱 강력한 성과 달성
고성능 사운드를 전달하는 13.6mm 드라이버로 여러분이 최고의 능력을 발휘할 수 있도록 이끌어줍니다.
IPX2 방한 기능으로 어떠한 운동에도 적합
땀을 흘리더라도 걱정하지 마세요. IPX2 등급으로 땀을 흘리거나 비가 오는 날에 운동을 하더라도 이어폰에 물기가 들어갈 염려가 없습니다.
운동 중 음악 제어 및 전화 받기
연결이 지속적으로 유지되므로 내장형 마이크와 트랙 컨트롤을 통해 운동 중에도 쉽고 빠르게 음악을 변경하거나 전화를 받을 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
- 음향 향상 기능
-
- 스피커 직경
-
13.6mm
- 다이어프램
-
PET
- 임피던스
-
32Ohm
- 마그넷 유형
-
네오디뮴
- 음성 코일
-
구리
- 주파수 응답
-
15 - 22 000
Hz
- 최대 전원 입력
-
10mW
- 감도
-
107dB
- 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
4.1
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
-
외부 상자
- 길이
-
19
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
11
cm
- 총 중량
-
0.278
kg
- 높이
-
13.3
cm
- GTIN
-
1 69 51613 99182 1
- 순 중량
-
0.09
kg
- 용기 중량
-
0.188
kg
-
편의성
- 통화 관리
-
-
통화 응답/통화 종료
-
통화와 음악 간 전환 가능
-
대기 중 통화
- 볼륨 컨트롤
-
예
-
내부 상자
- 소비자 패키지 수
-
3
- GTIN
-
2 69 51613 99182 8
-
소비전력
- 충전식
-
예
- 배터리 유형
-
리튬 폴리머
- 음악 재생 시간
-
4.5*
시간
- 대기 시간
-
55*시간
- 통화 시간
-
4.5*시간
- 배터리 중량
-
2.5g
-
포장 크기
- 높이
-
17.5
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
양쪽
- 폭
-
9.5
cm
- 깊이
-
3
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
69 51613 99182 4
- 총 중량
-
0.066
kg
- 순 중량
-
0.03
kg
- 용기 중량
-
0.036
kg
-
제품 규격
- 높이
-
2
cm
- 폭
-
10
cm
- 깊이
-
4
cm
- 중량
-
0.014
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
퀵 스타트 가이드
- USB 케이블
-
충전용으로 포함
- 귀에 맞는 스태빌라이저
-
2쌍
-
디자인
- 색상
-
카본 라임 및 블랙
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