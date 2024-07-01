다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 탈 위험 없이 안전하게 옷감을 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.