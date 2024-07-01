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    필립스 스탠드 다리미 1000 시리즈 필리스 컴팩트 스탠드 스팀다리미

    STE1010/70

    놀라울 정도로 쉬운 다림질!

    필립스 스탠드 스팀다리미 1000 시리즈로 손목 부담없이, 간편하게 옷을 다리세요. 270g의 초경량 헤드, 직관적인 스팀 조절 버튼, 그리고 대용량 물통으로 모든 종류의 옷감을 빠르고 간편하게 다리세요.

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    필립스 스탠드 다리미 1000 시리즈 필리스 컴팩트 스탠드 스팀다리미

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    놀라울 정도로 쉬운 다림질!

    1.8L의 분리형 물탱크로 많은 양의 옷감을 한번에

    • 1.8L의 분리형 물탱크
    • 컴팩트한 디자인
    • 2가지 스팀 설정
    • 분당 32g의 연속 스팀
    • 최대 99.9% 박테리아* 제거
    분리 가능한 대용량 물탱크

    분리 가능한 대용량 물탱크

    분리 가능한 1.8L의 대용량 물탱크가 있어 손쉽게 물을 보충하고 장시간 스팀을 사용할 수 있어 매우 편리합니다.

    분당 최대 32g의 연속 스팀 분사

    분당 최대 32g의 연속 스팀 분사

    분당 32g의 강력한 연속 스팀을 분사하는 스팀 엔진으로 옷의 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.

    더 나은 결과를 보장하는 다양한 스팀 설정

    더 나은 결과를 보장하는 다양한 스팀 설정

    옷감의 종류에 따라 낮음과 높음 중에서 적절한 스팀 단계를 설정하여 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.

    보관이 쉬운 컴팩트한 설계

    보관이 쉬운 컴팩트한 설계

    컴팩트하게 디자인된 받침대, 접이식 봉으로 사용 후에 간편하게 수납할 수 있습니다.

    45초만에 예열되어 빠르게 다림질 가능

    45초만에 예열되어 빠르게 다림질 가능

    45초만에 예열되어 급할 때 빠르게 다릴 수 있습니다.

    다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 탈 위험 없이 안전하게 옷감을 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.

    박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게

    박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게

    뜨거운 스팀을 더 오래 분사하여 박테리아와 집먼지 진드기*를 99.9% 사멸하고 냄새를 없애 항상 쾌적한 기분으로 옷을 입을 수 있습니다.

    다양한 높이 설정이 가능한 조절식 단일 봉

    다양한 높이 설정이 가능한 조절식 단일 봉

    단일 봉을 원하는 높이로 조절하여 옷을 걸어서 편리하게 스팀을 분사할 수 있습니다.

    내열 장갑으로 한 번 더 보호

    내열 장갑으로 한 번 더 보호

    내열 장갑이 포함되어 있어 스팀 사용 시 손을 보호할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      스탠드형 스팀 다리미
      예열 시간
      45초
      열판 재질
      플라스틱
      석회질 관리
      간편한 세척
      분리형 물탱크
      수돗물에 적합
      물탱크 용량
      1,800ml
      사용 중 언제든 충전
      대용량 주입구
      가변 스팀 레벨
      2
      수직 스팀
      일체형 전원 플러그
      실리콘 스팀 호스
      품질 보증서/보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      1,600W
      스팀량
      분당 32g
      맞춤형 스팀 분사
      아니요
      스팀 부스트
      아니요
      전압
      220-240V

    • 안전

      자동 전원 차단
      아니요
      안전한 이동용 고정장치
      아니요
      다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    • 크기 및 무게

      열판 크기
      55.67cm²
      제품 규격(WxHxL)
      30.3x167.3x31.2cm
      포장 크기(가로x높이x세로)
      35x34.7x42.7cm
      전원 코드 길이
      1.5m
      호스 줄 길이
      1.27m
      스티머 헤드 무게
      0.27kg
      제품 중량
      2.62kg
      포장 포함 총 무게
      4.40kg

    • 디자인

      내장형 바퀴
      아니요
      색상
      데저트 그린

    • 액세서리/호환성

      옷걸이
      아니요
      스타일 보드
      아니요
      StyleMat
      아니요
      조절식 봉
      MyEssence 향기 캡
      아니요
      다리미 도킹 스테이션
      예, 전면, 상단
      브러시
      아니요
      장갑

    • 지속 가능성

      절전 모드(Eco 기능)
      포장
      지속 가능한 포장
      사용 설명서

    • 원산지

      생산지
      중국

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