필립스 스탠드 다리미 1000 시리즈 필리스 컴팩트 스탠드 스팀다리미
놀라울 정도로 쉬운 다림질!
필립스 스탠드 스팀다리미 1000 시리즈로 손목 부담없이, 간편하게 옷을 다리세요. 270g의 초경량 헤드, 직관적인 스팀 조절 버튼, 그리고 대용량 물통으로 모든 종류의 옷감을 빠르고 간편하게 다리세요. 모든 혜택 보기
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필립스 스탠드 다리미 1000 시리즈 필리스 컴팩트 스탠드 스팀다리미
놀라울 정도로 쉬운 다림질!
1.8L의 분리형 물탱크로 많은 양의 옷감을 한번에
- 1.8L의 분리형 물탱크
- 컴팩트한 디자인
- 2가지 스팀 설정
- 분당 32g의 연속 스팀
- 최대 99.9% 박테리아* 제거
분리 가능한 대용량 물탱크
분리 가능한 1.8L의 대용량 물탱크가 있어 손쉽게 물을 보충하고 장시간 스팀을 사용할 수 있어 매우 편리합니다.
분당 최대 32g의 연속 스팀 분사
분당 32g의 강력한 연속 스팀을 분사하는 스팀 엔진으로 옷의 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.
더 나은 결과를 보장하는 다양한 스팀 설정
옷감의 종류에 따라 낮음과 높음 중에서 적절한 스팀 단계를 설정하여 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
보관이 쉬운 컴팩트한 설계
컴팩트하게 디자인된 받침대, 접이식 봉으로 사용 후에 간편하게 수납할 수 있습니다.
45초만에 예열되어 빠르게 다림질 가능
45초만에 예열되어 급할 때 빠르게 다릴 수 있습니다.
다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 탈 위험 없이 안전하게 옷감을 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.
박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게
뜨거운 스팀을 더 오래 분사하여 박테리아와 집먼지 진드기*를 99.9% 사멸하고 냄새를 없애 항상 쾌적한 기분으로 옷을 입을 수 있습니다.
다양한 높이 설정이 가능한 조절식 단일 봉
단일 봉을 원하는 높이로 조절하여 옷을 걸어서 편리하게 스팀을 분사할 수 있습니다.
내열 장갑으로 한 번 더 보호
내열 장갑이 포함되어 있어 스팀 사용 시 손을 보호할 수 있습니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 제품 유형
-
스탠드형 스팀 다리미
- 예열 시간
-
45초
- 열판 재질
-
플라스틱
- 석회질 관리
-
간편한 세척
- 분리형 물탱크
-
예
- 수돗물에 적합
-
예
- 물탱크 용량
-
1,800ml
- 사용 중 언제든 충전
-
예
- 대용량 주입구
-
예
- 가변 스팀 레벨
-
2
- 수직 스팀
-
예
- 일체형 전원 플러그
-
예
- 실리콘 스팀 호스
-
예
- 품질 보증서/보증
-
2년
-
기술 사양
- 소비전력
-
1,600W
- 스팀량
-
분당 32g
- 맞춤형 스팀 분사
-
아니요
- 스팀 부스트
-
아니요
- 전압
-
220-240V
-
안전
- 자동 전원 차단
-
아니요
- 안전한 이동용 고정장치
-
아니요
- 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
-
예
-
크기 및 무게
- 열판 크기
-
55.67cm²
- 제품 규격(WxHxL)
-
30.3x167.3x31.2cm
- 포장 크기(가로x높이x세로)
-
35x34.7x42.7cm
- 전원 코드 길이
-
1.5m
- 호스 줄 길이
-
1.27m
- 스티머 헤드 무게
-
0.27kg
- 제품 중량
-
2.62kg
- 포장 포함 총 무게
-
4.40kg
-
디자인
- 내장형 바퀴
-
아니요
- 색상
-
데저트 그린
-
액세서리/호환성
- 옷걸이
-
아니요
- 스타일 보드
-
아니요
- StyleMat
-
아니요
- 조절식 봉
-
예
- MyEssence 향기 캡
-
아니요
- 다리미 도킹 스테이션
-
예, 전면, 상단
- 브러시
-
아니요
- 장갑
-
예
-
지속 가능성
- 절전 모드(Eco 기능)
-
예
- 포장
-
지속 가능한 포장
- 사용 설명서
-
예
-
원산지
- 생산지
-
중국
- *외부 기관에서 면에 10초간 스팀을 쏘이고 대장균, 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 진드기의 존재 여부를 확인했습니다.
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