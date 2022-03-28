간단한 사용, 간편한 보관

핸디형 다리미 1000 시리즈로 빠르고 간편하게 스팀을 분사할 수 있습니다. 가볍고 컴팩트한 디자인으로 그 어느 때보다 손쉽게 완벽한 스타일을 연출할 수 있어 최고의 스타일링 동반자가 될 것입니다. 플러그를 꽂기만 하면 바로 사용할 수 있습니다!