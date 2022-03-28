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    핸디형 다리미 1000 시리즈 핸디형 다리미

    STH1010/10

    간단한 사용, 간편한 보관

    핸디형 다리미 1000 시리즈로 빠르고 간편하게 스팀을 분사할 수 있습니다. 가볍고 컴팩트한 디자인으로 그 어느 때보다 손쉽게 완벽한 스타일을 연출할 수 있어 최고의 스타일링 동반자가 될 것입니다. 플러그를 꽂기만 하면 바로 사용할 수 있습니다!

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    핸디형 다리미 1000 시리즈 핸디형 다리미

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    모두 보기 퀵스팀 다리미

    간단한 사용, 간편한 보관

    빠른 주름 제거가 가능한 가벼운 디자인

    • 가볍고 컴팩트한 디자인
    • 빠른 설정
    박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새 제거 및 리프레시

    박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새 제거 및 리프레시

    1000 시리즈는 주름 제거 외에도 옷(및 부드러운 가구, 커튼, 장난감)을 리프레시하고 박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새를 제거합니다.

    다림질이 가능한 모든 의류에 탈 위험 없이 사용 보장

    다림질이 가능한 모든 의류에 탈 위험 없이 사용 보장

    다림질이 가능한 모든 옷감이 타지 않도록 안전하게 보장합니다.

    안전하게 스팀을 분사할 수 있는 내열 장갑

    안전하게 스팀을 분사할 수 있는 내열 장갑

    마지막 스팀 기능을 사용할 때 이상적인 액세서리입니다. 내열 장갑을 사용하면 안전하게 스팀을 분사할 수 있습니다.

    85ml의 물탱크로 한 번에 멋진 옷감 완성

    85ml의 물탱크로 한 번에 멋진 옷감 완성

    분리형 85ml 물탱크로 옷감을 한 번에 스팀 다림질할 수 있습니다. 스팀 다림질을 하는 동안 필요할 때마다 물탱크를 쉽게 분리하여 물을 보충할 수 있습니다.

    사용이 간편한 컴팩트하고 가벼운 디자인

    사용이 간편한 컴팩트하고 가벼운 디자인

    컴팩트한 디자인 덕분에 언제 어디서나 편리하게 스팀을 분사할 수 있습니다. 버튼을 누르기만 하면 됩니다!

    언제 어디서나 다리미판 없이 스팀 다림질

    언제 어디서나 다리미판 없이 스팀 다림질

    1000 시리즈는 컴팩트한 디자인으로 언제 어디서나 옷을 스팀 다림질할 수 있는 완벽한 휴대용 솔루션입니다. 다리미판은 필요하지 않습니다.

    35초 만에 스팀 다림질 시작

    35초 만에 스팀 다림질 시작

    필요할 때마다 35초 만에 스팀기를 사용할 수 있습니다. 표시등이 켜지면 다림질을 시작할 준비가 된 것으로 다림질을 당장 끝낼 수 있습니다. 마지막 순간에 의상을 결정해도 충분합니다.

    연속 스팀으로 주름을 더 효과적으로 다림질

    연속 스팀으로 주름을 더 효과적으로 다림질

    분당 최고 18g의 연속 스팀으로 옷감의 섬유를 부드럽게 만들어 실제로 주름을 펼 수 있습니다.

    기술 사양

    • 크기 및 무게

      제품 규격(WxHxL)
      9.2*19.0*11.3  cm
      중량
      520g

    • 편리한 사용

      물통 크기
      85  nm
      다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
      분리형 물탱크
      사용 중 언제든 충전
      전원 코드 길이
      1.6  m
      사용 가능
      표시등
      예열 시간
      35초

    • 포함된 구성품

      보호 장갑

    • 보증

      2년 무상 A/S

    Badge-D2C

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    • * 타 기관을 통해 박테리아 유형 대장균 8099, 황색포도상구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231에 대해 10초간 스팀 다림질하여 테스트하였습니다.

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