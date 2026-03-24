다림질
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필립스 스팀 다리미 또는 퀵스팀 다리미에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?
필립스 퀵스팀 다리미/올인원 솔루션의 석회질은 어떻게 제거하나요?
필립스 퀵스팀 다리미는 어떤 옷감에도 안전합니까?
필립스 퀵스팀 다리미를 옷감에 사용하는 것이 안전합니까?
필립스 퀵스팀 다리미를 사용한 후 물탱크를 비워야 합니까?
필립스 퀵스팀 다리미 사용 시 옷감에 얼룩이 남음
필립스 퀵스팀 다리미 헤드에서 물방울이 떨어집니다
필립스 퀵스팀 다리미의 손잡이가 진동하거나 펌프 소리가 납니다.
필립스 퀵스팀 다리미를 사용 후 소음과 스팀이 발생합니다.
필립스 퀵스팀 다리미에서 스팀이 나오지 않음
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