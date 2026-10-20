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STH8020/10
1위 다리미 브랜드¹의 가장 빠른 핸디형 스팀다리미
흡착하고, 그 다음 스팀! 필립스 에어스트레치 핸디형 스팀다리미는 흡입력으로 옷감을 잡아주면서 스팀을 분사하여 깊은 주름까지 깊숙이 제거합니다. 흡착과 스팀이 함께 작용하여 더욱 빠르고 완벽한 결과를 제공합니다
특허받은 에어스트레치 기술이 옷감을 평평하게 잡아주면서 스팀을 깊숙이 침투하여 더 빠른³ 결과를 제공합니다
스팀과 흡입력의 강력한 조합으로 한 번에⁶ 주름을 제거해줍니다.
옵티멀템프 기술로 섬세한 실크부터 튼튼한 데님까지 다림질 가능한 모든 옷감을 안전하게 관리합니다.
최대 24g/분 스팀 분사량과 1500W 전력으로 깊 주름도 빠르고 효과적으로⁷ 제거합니다
140ml 용량의 분리형 물탱크로 물을 보충하지 않고 한 번에 최대 3벌의 옷을 스팀할 수 있습니다
에어스트레치 기술로 3배 더 빠른³ 다림질을 경험해 보세요. 2600Pa의 강력한 흡입력⁴이 옷감을 부드럽게 펴주어 스팀이 더 깊숙이 침투하도록 도와 더 빠르고 균일한 결과를 제공합니다. 시작부터 마무리까지 3분 이내에 준비를 완료할 수 있습니다.⁵
절반의 노력으로 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 흡입력이 옷감을 고정하므로 한 손만으로도 충분합니다. 위에서 아래로, 끝에서 끝까지 미끄러지듯 움직이세요. 옷을 잡을 필요 없이 한 손으로도 쉽게 다림질할 수 있습니다.⁶
옵티멀템프 기술은 섬세한 실크부터 튼튼한 데님까지 다림질 가능한 모든 옷감을 안전하게 보호합니다. 설정을 변경하거나 적정 온도를 기다릴 필요 없이 자신 있게 스팀 다림질하세요.
리뷰
Euromonitor International Limited, 다리미 카테고리 정의 기준, 2025년 소매 판매량 데이터
STH80XX를 면 소재에서 두 가지 모드로 테스트: 스팀 전용 모드와 고흡입력 스팀 모드 비교
STH30XX와 비교, 면 소재에서 테스트
흡입 전용 모드로 측정, 히터 및 스팀 기능 비활성화 상태
STH80XX를 실크 블라우스에서 흡입 및 스팀 기능으로 테스트
STH30XX와 비교, 다양한 소재에서 테스트
1500W 전력 정격은 240V 전원 공급 장치 연결 기준입니다. 실제 전력 정격은 전압에 따라 달라질 수 있습니다
박테리아/효모 테스트 균주로 테스트: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^집먼지 진드기 종으로 테스트: Dermatophagoides farinae (성체 수컷 및 암컷 진드기, 약충)
평평하고 열과 스팀에 강한 표면에서만 제품을 사용하세요. 강력한 스팀이 특정 소재 마감재나 가구를 손상시키거나 변색시킬 수 있습니다