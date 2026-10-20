한 번의 움직임으로 주름 제거

절반의 노력으로 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 흡입력이 옷감을 고정하므로 한 손만으로도 충분합니다. 위에서 아래로, 끝에서 끝까지 미끄러지듯 움직이세요. 옷을 잡을 필요 없이 한 손으로도 쉽게 다림질할 수 있습니다.⁶