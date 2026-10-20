제품지원

모든 시리즈

  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Octillery Handheld steamer 8000 series AirStretch STH8020 STH8040 with vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Octillery Handheld steamer 8000 series AirStretch STH8020 STH8040 with vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Octillery Handheld steamer 8000 series AirStretch STH8020 STH8040 with vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Octillery Handheld steamer 8000 series AirStretch STH8020 STH8040 with vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum
  • Philips handheld steamer 8000 series with Airstretch vacuum

새로 만들기

에어스트레치 8000 시리즈핸디형 스팀다리미

STH8040/80

다리미 부문 1위 브랜드¹의 가장 빠른 핸디형 스팀다리미

흡착하고, 그 다음 스팀! 필립스 에어스트레치 핸디형 스팀다리미는 흡입력으로 옷감을 잡아주면서 스팀을 분사하여 깊은 주름까지 깊숙이 제거합니다. 흡착과 스팀이 함께 작용하여 더욱 빠르고 완벽한 결과를 제공합니다

모든 혜택 보기

흡착 & 스팀으로 더 나은² 주름 제거

다리미 부문 1위 브랜드¹의 가장 빠른 핸디형 스팀다리미

  • 특허받은 에어스트레치 기술이 옷감을 평평하게 잡아주면서 스팀을 깊숙이 침투하여 더 빠른³ 결과를 제공합니다

  • 스팀과 흡입력의 강력한 조합으로 한 번에⁶ 주름을 제거해줍니다.

  • 옵티멀템프 기술로 섬세한 실크부터 튼튼한 데님까지 다림질 가능한 모든 옷감을 안전하게 관리합니다.

  • 최대 24g/min 스팀 분사량과 1500W 전력으로⁷ 깊은 주름도 빠르고 효과적으로 제거합니다

  • 분리형 물탱 2개 - 140ml 또는 200ml. 8벌의 옷을 리필 없이 스팀 처리. 분리하고, 채우고, 다시 끼우세요.

에어스트레치로 더 빠른 결과

에어스트레치로 더 빠른 결과

에어스트레치 기술로 3배 더 빠른³ 다림질을 경험해 보세요. 2600Pa의 강력한 흡입력⁴이 옷감을 부드럽게 펴주어 스팀이 더 깊숙이 침투하도록 도와 더 빠르고 균일한 결과를 제공합니다. 시작부터 마무리까지 3분 이내에 준비를 완료할 수 있습니다.⁵

한 번의 움직임으로 주름 제거

한 번의 움직임으로 주름 제거

절반의 노력으로 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 흡입력이 옷감을 고정하므로 한 손만으로도 충분합니다. 위에서 아래로, 끝에서 끝까지 미끄러지듯 움직이세요. 옷을 잡을 필요 없이 한 손으로도 쉽게 다림질할 수 있습니다.⁶

옷감 손상 없이 다림질

옷감 손상 없이 다림질

옵티멀템프 기술은 섬세한 실크부터 튼튼한 데님까지 다림질 가능한 모든 옷감을 안전하게 보호합니다. 설정을 변경하거나 적정 온도를 기다릴 필요 없이 자신 있게 스팀 다림질하세요.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능
면책 조항

  1. Euromonitor International Limited, 다리미 카테고리 정의 기준, 2025년 소매 판매량 데이터

  2. STH80XX를 면 소재에서 두 가지 모드로 테스트: 스팀 단독 모드와 강력한 흡입력과 스팀 모드 비교

  3. STH30XX와 비교, 면 소재에서 테스트

  4. 흡입 기능만 사용하여 측정, 히터 및 스팀 기능 비활성화

  5. STH80XX를 실크 블라우스에 흡입 및 스팀 기능으로 테스트

  6. STH30XX와 비교, 다양한 소재에서 테스트

  7. 1500W 전력 정격은 240V 전원 공급 장치에 연결된 제품을 기준으로 합니다. 실제 전력 정격은 전압에 따라 달라질 수 있습니다

  8. 박테리아/효모 테스트 균주로 테스트: 대장균(8099), 황색포도상구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231 ^집먼지 진드기 종으로 테스트: 세로운 집먼지 진드기(성체 수컷 및 암컷, 약충)

  9. 평평하고 열과 스팀에 강한 표면에서만 제품을 사용하세요. 강력한 스팀이 특정 소재 마감재나 가구를 손상시키거나 변색시킬 수 있습니다