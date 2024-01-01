케이블 및 연결
모든 시리즈
데이터 연결 전송
SWR8106W/00
HDMI 연결 확장
HDMI 4K 해상도 지원. 200m 전송 범위에서 5GHz의 WiFi 전송 모드.
HDMI
무선
A Male/B Male 커넥터로 다양한 연결 요건을 충족하세요.
외부 무선 주파수 소음을 막는 우수한 차단력으로 데이터 전송 성능이 최대화됩니다.
금 도금 A Male/B Male 커넥터는 접촉 저항을 낮춤으로써 더 나은 전도성을 제공합니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
리뷰
이 상품을 가장 먼저 리뷰하십시오
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다. 이는 무슨 의미입니까?
개인정보의 수집, 이용 동의 자세한 내용
개인정보 수집 및 이용 동의 자세한 내용