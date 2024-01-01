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        데이터 연결 전송

        SWR8106W/00

        HDMI 연결 확장

        HDMI 4K 해상도 지원. 200m 전송 범위에서 5GHz의 WiFi 전송 모드.

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        HDMI 연결 확장

        • HDMI

        • 무선

        A/5핀 Mini B 커넥터

        A Male/B Male 커넥터로 다양한 연결 요건을 충족하세요.

        우수한 차단력으로 데이터 전송 성능 최대화

        외부 무선 주파수 소음을 막는 우수한 차단력으로 데이터 전송 성능이 최대화됩니다.

        더 나은 전도성을 위한 금 도금 A Male/B Male 커넥터

        금 도금 A Male/B Male 커넥터는 접촉 저항을 낮춤으로써 더 나은 전도성을 제공합니다.

        기술 사양

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