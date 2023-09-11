우수한 통화 품질. 모든 단어가 크고 또렷하게 들립니다.

사람들로 붐비고 소음이 많은 장소에서도 편안하게 통화할 수 있습니다. 빔포밍 마이크가 여러분의 음성 소리에 초점을 맞추며, 고급 AI 알고리즘이 주변 소음을 차단합니다. 바람이 심한 경우에는 골전도 센서가 음성을 안정적으로 포착하므로 문제 없이 계속 통화할 수 있습니다.