Fidelio True Wireless 헤드폰
일상의 모험을 위한 제품
진정한 아름다움. 놀라운 사운드. 이 프리미엄 무선 이어버드는 가장 섬세하고 웅장한 이어폰 사운드와 가장 스마트한 노이즈 컨트롤 기능을 제공합니다. 음악부터 통화, 영화에서 팟캐스트까지, 어디에서나 즐길 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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Fidelio True Wireless 헤드폰
일상의 모험을 위한 제품
- 정교하고 자연스러운 사운드
- 노이즈 캔슬링 프로+
- 우수한 통화 품질
- 유행을 타지 않는 Fidelio 디자인
Fidelio의 정교한 필립스 사운드 시그니처
우수한 이어버드가 정밀한 악기 분리를 통해 밀도 있고 절제된 중저음부터 따뜻한 중음과 청량한 고음까지 정교하고 자연스러운 사운드를 구현합니다. 밸런스드 아마추어와 그래핀 코팅 다이나믹 드라이버가 더 섬세한 사운드 선사합니다. 좋아하는 아티스트가 만든 음악을 눈앞에서 듣는 것처럼 즐길 수 있습니다.
사용자에 맞게 조절되는 몰입감. 노이즈 캔슬링 프로+
적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 맞게 빠르게 조절되어 바람소리와 같은 외부 소음을 실시간으로 차단합니다. 손가락을 움직이지 않고 어디에서든 전화 통화와 음악 청취에 몰입할 수 있습니다. 투명도나 바람소리 차단 수준을 조절하려면 필립스 헤드폰 앱을 사용하세요.
우수한 통화 품질. 모든 단어가 크고 또렷하게 들립니다.
사람들로 붐비고 소음이 많은 장소에서도 편안하게 통화할 수 있습니다. 빔포밍 마이크가 여러분의 음성 소리에 초점을 맞추며, 고급 AI 알고리즘이 주변 소음을 차단합니다. 바람이 심한 경우에는 골전도 센서가 음성을 안정적으로 포착하므로 문제 없이 계속 통화할 수 있습니다.
유행을 타지 않는 Fidelio 디자인
Fidelio 이어버드의 모든 요소는 세심하게 디자인되었습니다. 각 이어버드는 유광 세라믹 하우징으로 아름다움과 내구성을 모두 갖추었으며, IPX4 등급이 적용되어 비를 맞아도 괜찮습니다. 부드러운 뮤어헤드 가죽은 이어버드 및 피막 처리된 알루미늄으로 제작된 곡선형 컴팩트 충전 케이스에 포인트를 줍니다.
이동 중에도 우수한 스트리밍 사운드
우수한 스트리밍 서비스 사운드를 위해 AAC 및 LDAC 코덱이 지원되며, 이어버드를 빼는 즉시 음악이 일시 중지됩니다. 고급 Bluetooth 멀티포인트로 자유롭게 두 장치를 전환할 수 있습니다. 예를 들어, 노트북으로 음악을 듣다가 전화를 받은 경우 통화가 끝나면 자동으로 음악이 재생됩니다.
더 많은 음악. 무선 충전 케이스 사용 시 최대 36시간
ANC를 켠 상태에서는 최대 36시간, ANC를 끈 상태에서는 최대 40시간 동안 음악을 즐길 수 있습니다. 완전히 충전하면 최대 9시간 동안 재생할 수 있으며, 이어버드를 케이스에 10분 정도 충전하면 1시간 30분간 사용 가능합니다. 케이스를 무선 Qi 충전기에 꽂아 충전할 수 있습니다.
필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화
음악과 팟캐스트의 경우, 4개의 프리셋 및 맞춤형 멀티밴드 이퀄라이저를 통해 원하는 사운드를 찾을 수 있습니다. 또한 앱을 사용하여 적응형 노이즈 캔슬링 기능을 끄고, 직접 제어할 수 있습니다.
Google Assistant. Google Fast Pair
Google Assistant가 완전히 통합되어 있으므로 "헤이 구글"이라고 말한 다음 무엇이든 요청할 수 있습니다. Google Fast Pair를 사용하면 호환되는 Android 기기를 한 번만 탭하여 페어링할 수 있습니다. 헤드폰이 보이지 않을 때 부르면 소리가 납니다!
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
7~40,000Hz
- 스피커 직경
-
9.2 mm + BA 드라이버
- 임피던스
-
16Ohm
- 최대 전원 입력
-
5mW
- 감도
-
100dB(1kHz~10dBF)
- 드라이버 유형:
-
- 고해상도 오디오
-
예
-
연결
- Bluetooth 버전
-
5.3
- 무선
-
예
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 멀티포인트 연결
-
예
- 지원 코덱
-
- 무선 전송 유형
-
Bluetooth
-
외부 상자
- 길이
-
35.00
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
26.00
cm
- 총 중량
-
5.60
kg
- 높이
-
27.50
cm
- GTIN
-
1 48 95229 13173 3
- 순 중량
-
2.35
kg
- 용기 중량
-
3.25
kg
-
편의성
- 자동 전원 꺼짐
-
60분
- 방수
-
IPX4
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
예
- TWS용 모노 모드
-
예
- 펌웨어 업데이트 가능
-
예
- 컨트롤 유형
-
감촉으로
- Google Fast Pair
-
예
- Google Hotwords
-
예
- 정전식 센서
-
예
-
내부 상자
- 길이
-
16.2
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
11.8
cm
- 높이
-
12.2
cm
- 순 중량
-
0.29
kg
- 총 중량
-
0.63
kg
- 용기 중량
-
0.34
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13173 0
-
소비전력
- 충전식
-
예
- 배터리 개수
-
3개
- 충전 시간
-
2
시간
- 무선 충전
-
WPC Qi 표준
- 음악 재생 시간(ANC 켜짐)
-
36
시간
- 음악 재생 시간(ANC 꺼짐)
-
40
시간
- 고속 충전 시간
-
10 mins for 1.5 hr
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
11.5
g
- 배터리 용량(케이스)
-
650
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
75
mAh
- 배터리 수명 대기 시간
-
200 hr
-
포장 크기
- 높이
-
13
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
11
cm
- 깊이
-
5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 13173 6
- 총 중량
-
0.159
kg
- 순 중량
-
0.098
kg
- 용기 중량
-
0.061
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 이어 팁
-
5쌍
- 충전 케이스
-
예
- 충전 케이블
-
USB-C 케이블(200mm)
-
디자인
- 색상
-
블랙
- 이어 커플링 소재
-
실리콘
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
실리콘 이어 팁
-
통신
- 통화용 마이크
-
2 AI mics
- 바람 소음 감소
-
예
- 음성 픽업(VPU) 센서
-
예
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
2.96 x 6.45 x 4.27
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
2.16 x 2.65 x 2.65
cm
- 총 중량
-
0.076
kg
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20322 8
-
ANC 기능
- ANC 기술
-
하이브리드, ANC 프로+
- 인식 모드
-
예
- 적응형 ANC
-
예
- ANC용 마이크
-
마이크 4개
- ANC(액티브 노이즈 캔슬링)
-
예
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
다기능 터치
- 음성 지원 도움
-
예
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