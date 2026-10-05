안정적이고 유연하며 편안한 착용감

유연한 윙 팁이 귓바퀴 안쪽에 밀착되어 안정적인 착용감과 향상된 패시브 노이즈 차단 효과를 제공합니다. 타원형 어쿠스틱 튜브와 교체 가능한 이어버드 커버로 편안한 인이어 착용감을 선사합니다. 이어버드 착용 여부와 관계없이 플랫 헤드폰 케이블이 목 뒤에 편안하게 놓입니다.