제품지원

모든 시리즈

  • 기본 이미지
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 사용 중인 메인 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 액세서리가 있는 제품 사진
  • 기본 이미지
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 사용 중인 메인 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 액세서리가 있는 제품 사진

새로 만들기

인이어 무선 헤드폰

TAE1209BK/97

선 꼬임 없이 즐기는 음악

언제나 음악과 함께하세요. 생활 방수 및 땀 방지 기능을 갖춘 이 무선 헤드폰은 뛰어난 사운드와 편안한 인이어 착용감을 제공하며, 최대 8시간 동안 재생할 수 있습니다. 더 필요할 때는 15분만 빠르게 충전하면 음악을 1시간 더 재생할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

선 꼬임 없이 즐기는 음악

  • 8-mm 드라이버/밀폐형

  • IPX5 생활 방수/땀 방지

  • 8시간 재생

  • 편안한 착용감

가볍고 슬림한 인이어 스타일로 편안한 착용감

누구에게나 잘 맞도록 매우 슬림하게 디자인된 넥밴드로, 귀에 착용한 느낌이 거의 들지 않습니다.

안정적이고 유연하며 편안한 착용감

유연한 윙 팁이 귓바퀴 안쪽에 밀착되어 안정적인 착용감과 향상된 패시브 노이즈 차단 효과를 제공합니다. 타원형 어쿠스틱 튜브와 교체 가능한 이어버드 커버로 편안한 인이어 착용감을 선사합니다. 이어버드 착용 여부와 관계없이 플랫 헤드폰 케이블이 목 뒤에 편안하게 놓입니다.

인라인 리모컨. 재생 목록과 통화 간 간편한 전환

스마트폰을 만지지 않고도 전화를 받거나 재생 목록을 일시 정지할 수 있습니다. 스마트 Bluetooth 페어링 기능으로 헤드폰이 마지막으로 페어링된 기기를 기억합니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능