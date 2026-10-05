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TAE1209BK/97
선 꼬임 없이 즐기는 음악
언제나 음악과 함께하세요. 생활 방수 및 땀 방지 기능을 갖춘 이 무선 헤드폰은 뛰어난 사운드와 편안한 인이어 착용감을 제공하며, 최대 8시간 동안 재생할 수 있습니다. 더 필요할 때는 15분만 빠르게 충전하면 음악을 1시간 더 재생할 수 있습니다.
8-mm 드라이버/밀폐형
IPX5 생활 방수/땀 방지
8시간 재생
편안한 착용감
누구에게나 잘 맞도록 매우 슬림하게 디자인된 넥밴드로, 귀에 착용한 느낌이 거의 들지 않습니다.
유연한 윙 팁이 귓바퀴 안쪽에 밀착되어 안정적인 착용감과 향상된 패시브 노이즈 차단 효과를 제공합니다. 타원형 어쿠스틱 튜브와 교체 가능한 이어버드 커버로 편안한 인이어 착용감을 선사합니다. 이어버드 착용 여부와 관계없이 플랫 헤드폰 케이블이 목 뒤에 편안하게 놓입니다.
스마트폰을 만지지 않고도 전화를 받거나 재생 목록을 일시 정지할 수 있습니다. 스마트 Bluetooth 페어링 기능으로 헤드폰이 마지막으로 페어링된 기기를 기억합니다.
리뷰