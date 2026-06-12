하이 레졸루션 오디오 사운드를 만나보세요.

이 이어버드 헤드폰은 편안한 착용감을 선사하며, 내장형 리모콘 덕분에 음악 감상에서 전화 통화로 쉽게 전환할 수 있습니다. 하이 레졸루션 오디오 드라이버로 좋아하는 트랙에서 한층 더 풍부하고 즐거운 디테일을 느껴보세요!