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  • 하이 레졸루션 오디오 사운드를 만나보세요.
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마이크 장착 이어폰형 헤드폰

TAE3130BK/97

하이 레졸루션 오디오 사운드를 만나보세요.

이 이어버드 헤드폰은 편안한 착용감을 선사하며, 내장형 리모콘 덕분에 음악 감상에서 전화 통화로 쉽게 전환할 수 있습니다. 하이 레졸루션 오디오 드라이버로 좋아하는 트랙에서 한층 더 풍부하고 즐거운 디테일을 느껴보세요!

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하이 레졸루션 오디오 사운드를 만나보세요.

  • 강력한 저음

  • 가벼운 착용감

  • 3버튼 내장형 리모트

  • USB-C 커넥터

  • 고해상도 오디오

1.2m USB-C 커넥터 케이블

3버튼 내장형 리모트

더 풍부하고 균형 잡힌 사운드로 음악 감상하기

기술 사양

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