헤드폰
모든 시리즈
마이크 장착 이어폰형 헤드폰
TAE3130BK/97
하이 레졸루션 오디오 사운드를 만나보세요.
이 이어버드 헤드폰은 편안한 착용감을 선사하며, 내장형 리모콘 덕분에 음악 감상에서 전화 통화로 쉽게 전환할 수 있습니다. 하이 레졸루션 오디오 드라이버로 좋아하는 트랙에서 한층 더 풍부하고 즐거운 디테일을 느껴보세요!
강력한 저음
가벼운 착용감
3버튼 내장형 리모트
USB-C 커넥터
고해상도 오디오
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
리뷰
이 상품을 가장 먼저 리뷰하십시오
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다. 이는 무슨 의미입니까?
개인정보의 수집, 이용 동의 자세한 내용
개인정보 수집 및 이용 동의 자세한 내용