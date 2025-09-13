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FidelioBluetooth® 턴테이블

TAFT1/61

고음질 재생용 설계

FT1 Bluetooth® 턴테이블은 좋아하는 음악에 흠뻑 빠질 수 있도록 해줍니다. 다이캐스트 알루미늄 플래터가 레코드를 정교하게 회전시키며, CD 플레이어도 내장되어 있습니다. 무선 또는 유선으로 간편하게 설정하고 재생할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

고음질 재생용 설계

  • 턴테이블 및 CD 플레이어

  • Bluetooth® 5.4, Auracast™

  • 고품질 부품

  • RCA Aux 출력, 헤드폰 포트

2단 속도 벨트 구동식 턴테이블

2단 속도 벨트 구동식 턴테이블

앨범. EP. 싱글. 필립스 Fidelio FT1 턴테이블은 고품질 부품으로 제작되어 오랫동안 최고의 레코드 품질을 즐길 수 있습니다. 33 1/3 또는 45rpm으로 레코드를 재생할 수 있습니다. 좋은 촉감의 2단 속도 조절 노브를 돌려 원하는 속도를 선택하고 바늘을 내려놓기만 하면 됩니다.

트레이 로딩 방식의 내장형 CD 플레이어

트레이 로딩 방식의 내장형 CD 플레이어

과거의 추억이 담긴 믹스 CD든 새로 발매된 CD든, 앞쪽 로딩 트레이에 은빛 디스크를 넣고 소중한 음악을 마음껏 즐겨 보십시오. 내장된 CD 플레이어는 모든 CD 포맷을 지원하며, 선명한 LED 디스플레이에서 트랙 및 재생 정보를 볼 수 있습니다.

간편한 무선 연결. Bluetooth® 및 Auracast™

간편한 무선 연결. Bluetooth® 및 Auracast™

FT1은 Bluetooth®로 무선 스피커 또는 헤드폰과 빠르게 페어링됩니다. 또는 Auracast™를 사용하여 재생 중인 레코드와 CD를 원하는 수의 호환 스피커로 송출할 수 있어, 파티용으로도 적합합니다. LC3 코덱 지원으로 최상의 사운드를 즐길 수 있습니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표입니다. Auracast™ 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다.