2단 속도 벨트 구동식 턴테이블

앨범. EP. 싱글. 필립스 Fidelio FT1 턴테이블은 고품질 부품으로 제작되어 오랫동안 최고의 레코드 품질을 즐길 수 있습니다. 33 1/3 또는 45rpm으로 레코드를 재생할 수 있습니다. 좋은 촉감의 2단 속도 조절 노브를 돌려 원하는 속도를 선택하고 바늘을 내려놓기만 하면 됩니다.