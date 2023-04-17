음악을 가까이

좋아하는 음악을 들으며 작업하세요. 이 무선 On-Ear 헤드폰은 15시간의 재생 시간과 선명한 사운드를 제공합니다. 이어컵의 버튼으로 음악 감상 및 통화를 쉽게 제어할 수 있으며, 접이식 이어컵으로 보관이 간편합니다.