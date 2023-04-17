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무선 헤드폰

TAH1108BK/00

음악을 가까이

좋아하는 음악을 들으며 작업하세요. 이 무선 On-Ear 헤드폰은 15시간의 재생 시간과 선명한 사운드를 제공합니다. 이어컵의 버튼으로 음악 감상 및 통화를 쉽게 제어할 수 있으며, 접이식 이어컵으로 보관이 간편합니다.

모든 혜택 보기

음악을 가까이

  • 30mm 드라이버/밀폐형

  • Bluetooth®

  • 경량 헤드밴드

  • 평면 접이식

15시간 재생 및 고속 충전

이 Bluetooth On-Ear 헤드폰은 쉽게 페어링이 가능하며, 2시간 충전으로 최대 15시간까지 재생할 수 있습니다. 전원이 부족해지면 15분 충전으로 3시간 동안 음악을 재생할 수 있습니다.

선명하고 깨끗한 사운드

강력한 30mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 선명한 사운드를 제공하며 밀폐형 디자인은 탁월한 소음 차단 기능을 보장합니다. 내 음악을 다른 사람이 듣는다는 걱정 없이 매 순간 음악을 즐기세요.

쉬운 착용, 쉬운 사용

쿠션 이어컵은 청취 시 더욱 편안한 착용감을 제공합니다. 이어 컵의 버튼을 사용하여 볼륨 조절, 트랙 건너뛰기 또는 일시 중지, 전화 받기 또는 거부 등이 가능합니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 재생 시간에 대한 배터리 수명은 대략적인 수치이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.