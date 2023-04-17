TAH1108BK/00
음악을 가까이
좋아하는 음악을 들으며 작업하세요. 이 무선 On-Ear 헤드폰은 15시간의 재생 시간과 선명한 사운드를 제공합니다. 이어컵의 버튼으로 음악 감상 및 통화를 쉽게 제어할 수 있으며, 접이식 이어컵으로 보관이 간편합니다.
30mm 드라이버/밀폐형
Bluetooth®
경량 헤드밴드
평면 접이식
이 Bluetooth On-Ear 헤드폰은 쉽게 페어링이 가능하며, 2시간 충전으로 최대 15시간까지 재생할 수 있습니다. 전원이 부족해지면 15분 충전으로 3시간 동안 음악을 재생할 수 있습니다.
강력한 30mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 선명한 사운드를 제공하며 밀폐형 디자인은 탁월한 소음 차단 기능을 보장합니다. 내 음악을 다른 사람이 듣는다는 걱정 없이 매 순간 음악을 즐기세요.
쿠션 이어컵은 청취 시 더욱 편안한 착용감을 제공합니다. 이어 컵의 버튼을 사용하여 볼륨 조절, 트랙 건너뛰기 또는 일시 중지, 전화 받기 또는 거부 등이 가능합니다.
리뷰
재생 시간에 대한 배터리 수명은 대략적인 수치이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.