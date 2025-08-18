TAH8000BK/97
훌륭한 고해상도 사운드
수년 동안 편안하게 들을 수 있도록 제작된 무선 Over-ear 헤드폰으로 풍부하고 섬세한 사운드에 빠져보세요. 황홀한 음악 사운드, 선명한 통화 음질, 적응형 잡음 제거 기능으로 원하는 일에 집중할 수 있습니다.
섬세하며 자연스러운 사운드
노이즈 캔슬링 프로
최대 70시간의 재생 시간
교체형 이어컵 쿠션
실크 코팅 40mm 드라이버는 섬세한 사운드를 제공하며 Dynamic Bass는 낮은 볼륨에서도 깊고 풍부한 중저음을 제공합니다. LDAC 및 LC3 코덱이 지원되어 고해상도 스트리밍을 최대한 활용할 수 있고 USB-C를 통해 유선으로 청취할 수 있습니다. 또한 앱에서 Spatial Audio를 켜면 더욱 몰입감 있는 청취 경험을 할 수 있습니다.
적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 소리를 듣고 싶다면 인식 모드를 통해 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 인식 기능(Quick Awareness)은 음성을 향상시켜 헤드폰을 벗지 않고도 대화를 나눌 수 있습니다.
통화 중일 때는 전용 마이크와 노이즈 캔슬링 알고리즘이 결합되어 음성을 선명하게 포착하고 주변 소음을 줄여줍니다. 바람 부는 날 도심 한가운데에서 통화하더라도 음성이 선명하게 전달되기 때문에 주변 소음에 방해받지 않고 상대방에게 깨끗한 음성을 들려줄 수 있습니다.
리뷰