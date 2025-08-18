스릴 넘치는 사운드. 고해상도 스트리밍 및 유선 청취

실크 코팅 40mm 드라이버는 섬세한 사운드를 제공하며 Dynamic Bass는 낮은 볼륨에서도 깊고 풍부한 중저음을 제공합니다. LDAC 및 LC3 코덱이 지원되어 고해상도 스트리밍을 최대한 활용할 수 있고 USB-C를 통해 유선으로 청취할 수 있습니다. 또한 앱에서 Spatial Audio를 켜면 더욱 몰입감 있는 청취 경험을 할 수 있습니다.