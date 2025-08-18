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Over-ear 헤드폰

TAH8000BK/97

훌륭한 고해상도 사운드

수년 동안 편안하게 들을 수 있도록 제작된 무선 Over-ear 헤드폰으로 풍부하고 섬세한 사운드에 빠져보세요. 황홀한 음악 사운드, 선명한 통화 음질, 적응형 잡음 제거 기능으로 원하는 일에 집중할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

훌륭한 고해상도 사운드

  • 섬세하며 자연스러운 사운드

  • 노이즈 캔슬링 프로

  • 최대 70시간의 재생 시간

  • 교체형 이어컵 쿠션

스릴 넘치는 사운드. 고해상도 스트리밍 및 유선 청취

스릴 넘치는 사운드. 고해상도 스트리밍 및 유선 청취

실크 코팅 40mm 드라이버는 섬세한 사운드를 제공하며 Dynamic Bass는 낮은 볼륨에서도 깊고 풍부한 중저음을 제공합니다. LDAC 및 LC3 코덱이 지원되어 고해상도 스트리밍을 최대한 활용할 수 있고 USB-C를 통해 유선으로 청취할 수 있습니다. 또한 앱에서 Spatial Audio를 켜면 더욱 몰입감 있는 청취 경험을 할 수 있습니다.

적응형 노이즈 캔슬링 기능으로 자유롭게 몰입

적응형 노이즈 캔슬링 기능으로 자유롭게 몰입

적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 소리를 듣고 싶다면 인식 모드를 통해 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 인식 기능(Quick Awareness)은 음성을 향상시켜 헤드폰을 벗지 않고도 대화를 나눌 수 있습니다.

5-mic 기술. 시끄러운 곳에서도 깨끗한 통화 품질

5-mic 기술. 시끄러운 곳에서도 깨끗한 통화 품질

통화 중일 때는 전용 마이크와 노이즈 캔슬링 알고리즘이 결합되어 음성을 선명하게 포착하고 주변 소음을 줄여줍니다. 바람 부는 날 도심 한가운데에서 통화하더라도 음성이 선명하게 전달되기 때문에 주변 소음에 방해받지 않고 상대방에게 깨끗한 음성을 들려줄 수 있습니다.

기술 사양

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