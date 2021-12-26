40mm 드라이버가 선사하는 뛰어난 사운드

완벽하게 튜닝된 40mm 드라이버는 모든 노래나 팟캐스트에 풍부한 디테일과 저음을 제공합니다. 포함된 케이블을 사용하여 좋아하는 스트리밍 서비스에서 제공되는 고해상도 오디오 파일을 유선으로 즐길 수도 있습니다. 음악을 듣지 않을 때는 매력적인 하드 케이스로 헤드폰을 안전하게 보호할 수 있습니다.