단종됨
TAH8856BL/97
세련된 스타일. 뛰어난 사운드.
세련된 Over-ear 무선 헤드폰으로 일상을 멋지게 만들어 보세요. 스릴 넘치는 사운드와 고급 소음 차단 기능으로 모든 재생 목록과 팟캐스트에 푹 빠질 수 있습니다. 대화가 필요한가요? 선명한 통화도 즐길 수 있습니다.
노이즈 캔슬링 프로
최대 60시간의 재생 시간
Bluetooth 멀티포인트
태블릿으로 영화를 감상하고 전화기로는 전화를 받으세요. Bluetooth 멀티포인트 연결을 통해 헤드폰에 최대 2개의 스마트 장치를 동시에 연결할 수 있으며 필요에 따라 서로 전환할 수 있습니다.
완벽하게 튜닝된 40mm 드라이버는 모든 노래나 팟캐스트에 풍부한 디테일과 저음을 제공합니다. 포함된 케이블을 사용하여 좋아하는 스트리밍 서비스에서 제공되는 고해상도 오디오 파일을 유선으로 즐길 수도 있습니다. 음악을 듣지 않을 때는 매력적인 하드 케이스로 헤드폰을 안전하게 보호할 수 있습니다.
이 가벼운 무선 헤드폰은 멋진 외형뿐만 아니라 듣고 싶은 사운드에 집중할 수 있게 해 줍니다. 고급 소음 차단 기능을 사용하면 주변의 원하지 않는 소리를 걸러낼 수 있습니다. 인식 모드를 사용하면 필요할 때 주변 환경을 다시 인식할 수 있습니다.
리뷰
재생 시간에 대한 배터리 수명은 대략적인 수치이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.