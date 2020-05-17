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단종됨

필립스 조지 젠슨 스피커

TAJS30/00

음악에 스타일을 갖추다.

멋진 곡선형 디자인에 뛰어난 촉감을 더했습니다. 울 블렌드 패브릭의 스피커와 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트로 스타일을 살린 이 작은 Bluetooth 스피커는 어디든 가지고 갈 수 있습니다. 선명한 사운드를 최대 6시간 동안 즐기실 수 있습니다.

모든 혜택 보기

음악에 스타일을 갖추다.

  • Bluetooth®

  • 4W 순간 출력

  • 6시간의 재생 시간

  • IPX7 방수

촉감의 조화. 조지 젠슨 광택 처리된 금속 소재

촉감의 조화. 조지 젠슨 광택 처리된 금속 소재

조지 젠슨(Georg Jensen)과 함께 디자인한 이 작은 곡선형 Bluetooth 스피커는 간결하면서도 강렬합니다. 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트가 촉감이 뛰어난 Kvadrat 스피커 패브릭과 대조되어 더욱 아름답습니다. 정교한 브랜드 서명이 필립스와 조지 젠슨을 은은하게 드러냅니다.

Kvadrat 스피커 패브릭. 사운드의 흐름을 위한 설계

Kvadrat 스피커 패브릭. 사운드의 흐름을 위한 설계

이 스피커는 고급형 제조업체 Kvadrat에서 제작한 프리미엄 스피커 패브릭으로 덮였습니다. 아름다운 울 블렌드 소재가 투명한 음질을 전달하여 사운드가 스피커에서 방 전체로 자유롭게 흘러갈 수 있습니다.

6시간의 재생 시간. 스테레오 사운드를 위한 페어링

6시간의 재생 시간. 스테레오 사운드를 위한 페어링

완전 충전 시 배터리로 6시간 동안 재생할 수 있습니다. 또한 스피커에 볼륨 컨트롤 버튼이 있습니다. 동일한 필립스 조지 젠슨 스피커를 페어링하여 스테레오 사운드로 음악을 즐길 수 있습니다. 전원 버튼을 2초간 누르기만 하면 됩니다.

기술 사양

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