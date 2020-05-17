음악에 스타일을 갖추다.

멋진 곡선형 디자인에 뛰어난 촉감을 더했습니다. 울 블렌드 패브릭의 스피커와 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트로 스타일을 살린 이 작은 Bluetooth 스피커는 어디든 가지고 갈 수 있습니다. 선명한 사운드를 최대 6시간 동안 즐기실 수 있습니다.