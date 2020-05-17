단종됨
TAJS30/00
음악에 스타일을 갖추다.
멋진 곡선형 디자인에 뛰어난 촉감을 더했습니다. 울 블렌드 패브릭의 스피커와 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트로 스타일을 살린 이 작은 Bluetooth 스피커는 어디든 가지고 갈 수 있습니다. 선명한 사운드를 최대 6시간 동안 즐기실 수 있습니다.
Bluetooth®
4W 순간 출력
6시간의 재생 시간
IPX7 방수
조지 젠슨(Georg Jensen)과 함께 디자인한 이 작은 곡선형 Bluetooth 스피커는 간결하면서도 강렬합니다. 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트가 촉감이 뛰어난 Kvadrat 스피커 패브릭과 대조되어 더욱 아름답습니다. 정교한 브랜드 서명이 필립스와 조지 젠슨을 은은하게 드러냅니다.
이 스피커는 고급형 제조업체 Kvadrat에서 제작한 프리미엄 스피커 패브릭으로 덮였습니다. 아름다운 울 블렌드 소재가 투명한 음질을 전달하여 사운드가 스피커에서 방 전체로 자유롭게 흘러갈 수 있습니다.
완전 충전 시 배터리로 6시간 동안 재생할 수 있습니다. 또한 스피커에 볼륨 컨트롤 버튼이 있습니다. 동일한 필립스 조지 젠슨 스피커를 페어링하여 스테레오 사운드로 음악을 즐길 수 있습니다. 전원 버튼을 2초간 누르기만 하면 됩니다.
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