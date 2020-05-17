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단종됨

필립스 조지 젠슨 스피커

TAJS50/00

음악이 있는 곳이 바로 집

Bluetooth 스피커로 음악을 감상하며 집에 있는 것 같은 편안함을 느껴보세요. 20시간의 재생 시간은 물론 보조 배터리로도 활용할 수 있습니다. 울 블렌드 패브릭 소재의 스피커와 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트는 미니멀리즘 인테리어에도 멋지게 어울립니다.

모든 혜택 보기

음악이 있는 곳이 바로 집

  • Bluetooth®

  • 30W 출력

  • 20시간의 재생 시간

  • 내장된 보조 배터리 기능

필립스 & 조지 젠슨 컬렉션

필립스 & 조지 젠슨 컬렉션

조지 젠슨(Georg Jensen)과 함께 디자인한 이 컴팩트한 Bluetooth 스피커는 간결하면서도 강렬합니다. 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트가 촉감이 뛰어난 Kvadrat 스피커 패브릭과 대조되어 더욱 아름답습니다. 정교한 브랜드 서명이 필립스와 조지 젠슨을 은은하게 드러냅니다.

Kvadrat 스피커 패브릭. 사운드의 흐름을 위한 설계

Kvadrat 스피커 패브릭. 사운드의 흐름을 위한 설계

이 스피커는 고급형 제조업체 Kvadrat에서 제작한 프리미엄 스피커 패브릭으로 덮였습니다. 아름다운 울 블렌드 소재가 투명한 음질을 전달하여 사운드가 스피커에서 방 전체로 자유롭게 흘러갈 수 있습니다.

20시간의 재생 시간. 스테레오 사운드를 위한 페어링

20시간의 재생 시간. 스테레오 사운드를 위한 페어링

완전 충전 시 배터리로 20시간 동안 재생할 수 있으며, 무선 범위는 최대 20m입니다. 동일한 필립스 조지 젠슨 스피커를 페어링하여 스테레오 사운드로 음악을 즐길 수 있습니다. 스피커 페어링 버튼을 누르기만 하면 됩니다.

기술 사양

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