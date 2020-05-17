단종됨
TAJS50/00
음악이 있는 곳이 바로 집
Bluetooth 스피커로 음악을 감상하며 집에 있는 것 같은 편안함을 느껴보세요. 20시간의 재생 시간은 물론 보조 배터리로도 활용할 수 있습니다. 울 블렌드 패브릭 소재의 스피커와 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트는 미니멀리즘 인테리어에도 멋지게 어울립니다.
Bluetooth®
30W 출력
20시간의 재생 시간
내장된 보조 배터리 기능
조지 젠슨(Georg Jensen)과 함께 디자인한 이 컴팩트한 Bluetooth 스피커는 간결하면서도 강렬합니다. 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트가 촉감이 뛰어난 Kvadrat 스피커 패브릭과 대조되어 더욱 아름답습니다. 정교한 브랜드 서명이 필립스와 조지 젠슨을 은은하게 드러냅니다.
이 스피커는 고급형 제조업체 Kvadrat에서 제작한 프리미엄 스피커 패브릭으로 덮였습니다. 아름다운 울 블렌드 소재가 투명한 음질을 전달하여 사운드가 스피커에서 방 전체로 자유롭게 흘러갈 수 있습니다.
완전 충전 시 배터리로 20시간 동안 재생할 수 있으며, 무선 범위는 최대 20m입니다. 동일한 필립스 조지 젠슨 스피커를 페어링하여 스테레오 사운드로 음악을 즐길 수 있습니다. 스피커 페어링 버튼을 누르기만 하면 됩니다.
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