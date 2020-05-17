음악이 있는 곳이 바로 집

Bluetooth 스피커로 음악을 감상하며 집에 있는 것 같은 편안함을 느껴보세요. 20시간의 재생 시간은 물론 보조 배터리로도 활용할 수 있습니다. 울 블렌드 패브릭 소재의 스피커와 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트는 미니멀리즘 인테리어에도 멋지게 어울립니다.