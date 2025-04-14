무선 온이어 헤드폰
음량 85 dB로 제한
LED 조명. 오디오 공유
튼튼한 접이식 디자인
어린아이의 귀를 더욱 안전하게 보호하도록 특별히 설계된 이 헤드폰은 집에서 음악을 듣거나 공부할 때 볼륨이 75 dB로 제한됩니다. 집 밖의 소음이 더 큰 환경에서 사용할 때는 부모가 Philips Headphones 앱을 통해 여행 모드 볼륨 제한을 85 dB로 설정할 수 있습니다.*
이어컵 하단의 크고 둥근 제어 버튼 덕분에 아이들이 헤드폰을 쉽게 사용할 수 있으며, 부드러운 이어컵 쿠션이 적용된 작은 이어컵으로 편안하게 착용할 수 있습니다. 쿠션형 헤드밴드는 꼭 맞도록 쉽게 조절할 수 있으며, 뒷면의 점 표시를 통해 아이들이 헤드폰의 올바른 착용 방향을 쉽게 확인할 수 있습니다.
이어컵의 다채로운 LED와 여러 색상이 어우러진 헤드폰 디자인이 멋진 개성을 드러냅니다. LED가 다양한 색상으로 빛나도록 설정할 수 있어 자신만의 스타일을 표현하고 싶은 아이들에게 안성맞춤입니다.
수상 내용
리뷰
안전한 청취를 위한 EN 50332 표준에 따라 일반 모드에서는 음량이 75 dB로, 여행 모드에서는 85 dB로 제한됩니다.