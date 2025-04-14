안전하고 재미있으며 여행에 적합

이어컵의 다채로운 LED와 재미있는 무선 오디오 공유 기능으로 아이들이 좋아하도록 설계된 헤드폰입니다. 어린이의 귀를 보호하도록 음량이 제한되며, 특별한 여행 모드를 사용하면 더 시끄러운 환경에서도 아이들이 안전하게 들을 수 있습니다.