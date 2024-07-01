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휴대용 FM/AM 라디오

TAR2509/61

클래식한 동반자

라디오를 좋아하시나요? 주방, 차고, 정원에 이르기까지 이 휴대용 FM/AM 아날로그 라디오로 좋아하는 방송을 계속 들을 수 있습니다. 사운드가 훌륭하고 AC 또는 배터리 전원으로 작동하며 편리한 LED 표시등이 있어 주파수에 잘 맞춰졌는지 알 수 있습니다.

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클래식한 동반자

  • FM/AM

  • 아날로그 튜닝

  • AC 또는 배터리 전원

클래식한 디자인, 뛰어난 수신 감도, 손쉬운 튜닝

클래식한 디자인, 뛰어난 수신 감도, 손쉬운 튜닝

이 휴대용 FM/AM 라디오에서는 아날로그 튜닝으로 좋아하는 방송국을 쉽게 찾을 수 있습니다. 라디오 측면의 튜닝 휠을 돌리기만 하면 크고 선명한 창에 튜닝 주파수가 표시됩니다. 신호가 강하면 LED 표시등이 켜집니다.

뉴스 모드와 음악 모드 사이를 전환합니다. 톤 컨트롤

뉴스 모드와 음악 모드 사이를 전환합니다. 톤 컨트롤

음악 모드에서 마음껏 음악을 즐기세요. 뉴스 또는 좋아하는 라디오 드라마나 토크쇼를 들을 때는 뉴스 모드로 전환하세요. 원하는 모든 방송을 3.5" 스피커로 선명하게 청취할 수 있습니다.

간단한 제어. 큰 볼륨 다이얼

간단한 제어. 큰 볼륨 다이얼

이 라디오에서는 볼륨 컨트롤을 찾을 필요가 없습니다! 큰 볼륨 다이얼 외에도 FM/AM 신호와 사운드 모드를 전환하는 스위치가 라디오 상단에 장착되어 있습니다. 개인 청취용 헤드폰 포트도 있습니다.

기술 사양

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