TAR2509/61
클래식한 동반자
라디오를 좋아하시나요? 주방, 차고, 정원에 이르기까지 이 휴대용 FM/AM 아날로그 라디오로 좋아하는 방송을 계속 들을 수 있습니다. 사운드가 훌륭하고 AC 또는 배터리 전원으로 작동하며 편리한 LED 표시등이 있어 주파수에 잘 맞춰졌는지 알 수 있습니다.
FM/AM
아날로그 튜닝
AC 또는 배터리 전원
이 휴대용 FM/AM 라디오에서는 아날로그 튜닝으로 좋아하는 방송국을 쉽게 찾을 수 있습니다. 라디오 측면의 튜닝 휠을 돌리기만 하면 크고 선명한 창에 튜닝 주파수가 표시됩니다. 신호가 강하면 LED 표시등이 켜집니다.
음악 모드에서 마음껏 음악을 즐기세요. 뉴스 또는 좋아하는 라디오 드라마나 토크쇼를 들을 때는 뉴스 모드로 전환하세요. 원하는 모든 방송을 3.5" 스피커로 선명하게 청취할 수 있습니다.
이 라디오에서는 볼륨 컨트롤을 찾을 필요가 없습니다! 큰 볼륨 다이얼 외에도 FM/AM 신호와 사운드 모드를 전환하는 스위치가 라디오 상단에 장착되어 있습니다. 개인 청취용 헤드폰 포트도 있습니다.
리뷰