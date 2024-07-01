클래식한 동반자

라디오를 좋아하시나요? 주방, 차고, 정원에 이르기까지 이 휴대용 FM/AM 아날로그 라디오로 좋아하는 방송을 계속 들을 수 있습니다. 사운드가 훌륭하고 AC 또는 배터리 전원으로 작동하며 편리한 LED 표시등이 있어 주파수에 잘 맞춰졌는지 알 수 있습니다.