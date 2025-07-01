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기상 준비 완료
상쾌하게 기상하고, 보다 쉽게 잠들 수 있습니다! 큼직하고 뚜렷한 시계, 잔잔하게 울리는 듀얼 알람, 편리한 USB-C 포트 및 원터치 서머 타임 조절 기능을 갖춘 이 FM 시계 라디오로 온가족이 일년 내내 시간 관리를 할 수 있습니다.
크고 선명한 디스플레이
듀얼 알람 시스템
FM 디지털 튜닝
간편한 USB-C 포트
보기 쉬운 커다란 숫자 디스플레이로 시간을 한눈에 확인할 수 있으며, 밝기도 주변 환경에 맞추거나 밤에는 디스플레이를 어둡게 할 수 있습니다. 시계 상단의 DST 버튼만 누르면 서머 타임도 간편하게 조절할 수 있습니다.
편리한 USB-C 포트 덕분에 밤에도 시계 라디오의 전원으로 스마트폰을 충전할 수 있습니다. 침대 옆 콘센트에 이미 조명과 시계 라디오를 연결한 경우라도 추가 콘센트를 찾을 필요가 없습니다!
알람을 두 개나 설정할 수 있어, 첫 번째 알람을 잘 못 듣는 분이나 기상 시간이 다른 가족과 함께 사용할 때도 편리합니다. 두 알람 모두 라디오나 알람음을 선택할 수 있고, 소리가 서서히 커져 놀라지 않고 편안하게 기상할 수 있습니다.
리뷰