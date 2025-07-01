휴대폰 충전을 위한 USB-C 포트

편리한 USB-C 포트 덕분에 밤에도 시계 라디오의 전원으로 스마트폰을 충전할 수 있습니다. 침대 옆 콘센트에 이미 조명과 시계 라디오를 연결한 경우라도 추가 콘센트를 찾을 필요가 없습니다!