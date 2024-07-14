TAS1209BK/00
사운드를 어디에서나 즐기세요
Bluetooth 스피커를 통해 야외에서도 음악을 즐길 수 있습니다. 패시브 라디에이터는 강력한 중저음을 제공하며, IPX4 등급은 적은 양의 비가 내릴 때에도, 운동 중에도 스피커를 사용할 수 있음을 뜻합니다. 어디에서나 핸즈프리 통화를 할 수 있습니다.
패시브 라디에이터. 강력한 중저음
스테레오용 스피커 2개 페어링
5W RMS 출력 파워
IPX4 방수/방한
이 컴팩트한 소형 스피커가 선사하는 중저음은 매우 풍부하고 강력합니다. 정원에 있거나 길거리 또는 해변에 있더라도 음악을 선명하게 들을 수 있습니다. 직장, 휴가지 등 어디에서도 완벽한 재생이 가능합니다.
더 풍부한 사운드를 원하십니까? 동일한 스피커 2개를 쉽게 연결하여 환상적인 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다. 원음에 가까운 음악을 경험해 보세요. 야외에 있을 때도 비트나 단어를 놓치지 않을 것입니다.
이 견고하고 작은 스피커는 하루 종일 야외에서 이용할 수 있습니다. IPX4 등급 기준을 충족하여 비가 오거나 땀이 나더라도 방수 처리로 인해 계속 편안하게 음악을 들을 수 있습니다.
리뷰