사운드를 어디에서나 즐기세요

Bluetooth 스피커를 통해 야외에서도 음악을 즐길 수 있습니다. 패시브 라디에이터는 강력한 중저음을 제공하며, IPX4 등급은 적은 양의 비가 내릴 때에도, 운동 중에도 스피커를 사용할 수 있음을 뜻합니다. 어디에서나 핸즈프리 통화를 할 수 있습니다.