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음악에 비주얼 더하기
이 뛰어난 Bluetooth 스피커가 제공하는 중저음은 패시브 라디에이터가 비트에 맞춰 쿵쿵대는 것을 눈으로 볼 수 있을 정도로 강력합니다! 다양한 조명 모드를 통해 좋아하는 색상 비주얼을 선택하여 분위기를 연출하거나 부드러운 야간 조명을 통해 편안하게 휴식을 취할 수도 있습니다.
패시브 라디에이터. 강력한 중저음
다양한 조명 모드
5W RMS 출력 파워
간편한 통화 수신
이 컴팩트한 소형 스피커에서 나오는 중저음은 깊고 풍부합니다. 비트에 맞춰 라디에이터가 튀는 모습을 볼 수 있을 정도입니다. 집안 어느 곳에서나 음악을 선명하게 들을 수 있으며, 빛나는 조명이 소리에 활기를 불어넣습니다.
더 풍부한 사운드를 원하십니까? 동일한 스피커 두 개를 쉽게 연결하여 환상적인 스테레오 사운드를 만들 수 있습니다. 두 번째 스피커를 연결하면 표시등이 동기화됩니다.
이 놀라운 스피커는 다양한 조명 모드를 갖추고 있어 음악에 멋진 분위기를 더할 수 있습니다. 긴 하루를 마무리하고 싶을 때 더 은은하고 부드러운 흰색 야간 조명 등 여러 색상의 조명 중에서 선택할 수 있습니다.
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