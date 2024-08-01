음악에 비주얼 더하기

이 뛰어난 Bluetooth 스피커가 제공하는 중저음은 패시브 라디에이터가 비트에 맞춰 쿵쿵대는 것을 눈으로 볼 수 있을 정도로 강력합니다! 다양한 조명 모드를 통해 좋아하는 색상 비주얼을 선택하여 분위기를 연출하거나 부드러운 야간 조명을 통해 편안하게 휴식을 취할 수도 있습니다.