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무선 스피커

TAS2108BK/00

음악에 비주얼 더하기

이 뛰어난 Bluetooth 스피커가 제공하는 중저음은 패시브 라디에이터가 비트에 맞춰 쿵쿵대는 것을 눈으로 볼 수 있을 정도로 강력합니다! 다양한 조명 모드를 통해 좋아하는 색상 비주얼을 선택하여 분위기를 연출하거나 부드러운 야간 조명을 통해 편안하게 휴식을 취할 수도 있습니다.

모든 혜택 보기

음악에 비주얼 더하기

  • 패시브 라디에이터. 강력한 중저음

  • 다양한 조명 모드

  • 5W RMS 출력 파워

  • 간편한 통화 수신

패시브 라디에이터로 강력한 중저음 선사

이 컴팩트한 소형 스피커에서 나오는 중저음은 깊고 풍부합니다. 비트에 맞춰 라디에이터가 튀는 모습을 볼 수 있을 정도입니다. 집안 어느 곳에서나 음악을 선명하게 들을 수 있으며, 빛나는 조명이 소리에 활기를 불어넣습니다.

스테레오 사운드를 위해 동일한 스피커와 페어링

더 풍부한 사운드를 원하십니까? 동일한 스피커 두 개를 쉽게 연결하여 환상적인 스테레오 사운드를 만들 수 있습니다. 두 번째 스피커를 연결하면 표시등이 동기화됩니다.

다양한 색상의 분위기 또는 부드러운 야간 조명 중에서 선택할 수 있습니다.

이 놀라운 스피커는 다양한 조명 모드를 갖추고 있어 음악에 멋진 분위기를 더할 수 있습니다. 긴 하루를 마무리하고 싶을 때 더 은은하고 부드러운 흰색 야간 조명 등 여러 색상의 조명 중에서 선택할 수 있습니다.

기술 사양

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