패시브 라디에이터로 강력한 중저음 선사

컴팩트한 소형 스피커가 선사하는 중저음은 믿을 수 없을 정도로 풍부하고 강력합니다. 집안 어느 곳에서나 음악을 선명하게 들을 수 있습니다. 집에서 일하고, 쉬거나 파티를 즐기기에도 적합합니다.