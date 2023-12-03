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조명이 있는 Bluetooth 스피커

TAS2307BK/97

음악에 분위기 더하기

이 멋진 블루투스 스피커로 어떤 공간이든 밝게 비춰보세요. 세 가지 색상의 조명 모드 중에서 선택하여 다른 분위기를 연출하거나 긴 하루를 마무리할 때 부드러운 야간 조명을 사용할 수 있습니다. 랜야드가 부착되어 있어 스피커를 휴대하기가 매우 쉽습니다.

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음악에 분위기 더하기

  • 패시브 라디에이터. 강력한 중저음

  • 3가지 조명 모드

  • 5W RMS

  • 랜야드 부착됨

패시브 라디에이터로 강력한 중저음 선사

패시브 라디에이터로 강력한 중저음 선사

컴팩트한 소형 스피커가 선사하는 중저음은 믿을 수 없을 정도로 풍부하고 강력합니다. 집안 어느 곳에서나 음악을 선명하게 들을 수 있습니다. 집에서 일하고, 쉬거나 파티를 즐기기에도 적합합니다.

3가지 조명 모드. 다양한 색상의 분위기 또는 부드러운 야간 조명

3가지 조명 모드. 다양한 색상의 분위기 또는 부드러운 야간 조명

이 놀라운 스피커는 세 가지 조명 모드를 갖추고 있어 음악에 멋진 분위기를 더할 수 있습니다. 긴 하루를 마무리하고 싶을 때 여러 색상의 파티용 디스플레이, 다양한 색상 또는 부드러운 흰색의 페이더 중에서 선택할 수 있습니다.

천으로 덮인 스마트한 아름다운 디자인

천으로 덮인 스마트한 아름다운 디자인

매끄럽고 둥근 모서리와 천 커버로 세련된 아름다움을 연출합니다. 부착된 맞춤형 랜야드를 사용하면 스피커를 쉽게 휴대할 수 있습니다. 이 스마트 스피커는 방 사이를 이동하기 쉬울 뿐만 아니라 모든 곳에 어울립니다!

기술 사양

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