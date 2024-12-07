가라오케 마이크 2개 포함

마음껏 노래를 부를 수 있는 블루투스 스피커입니다. 두 개의 무선 가라오케 마이크를 사용하면 보컬을 더해 음악과 함께 즐길 수 있고 에코와 같은 재미있는 효과를 추가할 수도 있습니다. 친구들과 함께 노래를 부르며 더 신나게 음악을 즐겨보세요!