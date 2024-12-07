TAS2509WT/00
곡을 연주하고 함께 노래하세요
환상적인 Bluetooth 가라오케 스피커로 음악에 나만의 터치를 더해보세요. 두 개의 가라오케 마이크를 사용하면 노래를 할 수 있으며 목소리에 멋진 효과도 추가할 수 있습니다. 다양한 조명 디스플레이 모드를 통해 시각적인 요소도 더할 수 있습니다.
휴대용 가라오케 마이크 2개
컬러 조명 모드
5W RMS 출력 파워
부드러운 고무 소재의 휴대용 손잡이
마음껏 노래를 부를 수 있는 블루투스 스피커입니다. 두 개의 무선 가라오케 마이크를 사용하면 보컬을 더해 음악과 함께 즐길 수 있고 에코와 같은 재미있는 효과를 추가할 수도 있습니다. 친구들과 함께 노래를 부르며 더 신나게 음악을 즐겨보세요!
보컬 사운드를 바꿔 더 신나게 즐겨보세요. 두 개의 무선 가라오케 마이크를 사용하면 버튼 하나로 목소리에 6가지 재미있는 효과를 더할 수 있습니다. 디바부터 여성, 남성, 어린이, 괴물 목소리 그리고 전문가 모드까지 다양한 효과 중에서 선택할 수 있습니다!
이 멋진 스피커는 4가지 색상의 조명 모드를 지원하여 음악에 재미있는 형태와 색을 더할 수 있습니다. 다양한 디스플레이 설정 중에서 선택하면 다양한 패턴과 색상의 사각형으로 스피커 화면이 밝아집니다.
리뷰