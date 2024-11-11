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음악을 감상하세요
인생에서 가장 좋은 것은 단순합니다. 헤드폰을 끼고 음악을 켠 다음 밖으로 나가세요! 뛰어난 사운드, 다이나믹한 중저음, 포켓 크기의 충전 케이스를 갖춘 이 편안한 초소형 무선 이어버드는 밤낮으로 사용할 수 있습니다.
소형 버드. 놀라운 가치
자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스
최대 20시간의 재생 시간
노이즈 캔슬링은 바람과 같은 외부 소음을 줄여 음악이나 통화에 집중할 수 있습니다. 자동으로 켜두거나 필립스 헤드폰 앱을 사용하여 조정하세요. 주변에서 일어나는 일을 더 듣고 싶으세요? 이어버드를 탭하여 인식 모드를 활성화하세요.
뛰어난 음향의 이 True 무선 이어버드는 뛰어난 사운드를 제공하며, 10mm 드라이버를 최대한 활용하기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 왼쪽 이어버드를 통해 다이내믹한 중저음을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음의 강력한 사운드를 마음껏 즐길 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 2개의 AI 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.
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