제품지원

모든 시리즈

  • Stevie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie
  • Stevie

CENTURYBluetooth® 턴테이블

TAV3000B/61

Stevie

바이닐과 LP판, 축음기 레코드, 그리고 재생 목록까지. 스트리밍만큼 뛰어난 재생 성능을 자랑하는 이 레트로 Bluetooth® 턴테이블로 모든 음악에 맞춰 분위기를 즐겨보세요. 스테레오 스피커가 본체에 내장되어 있어, 별도의 스피커가 없어도 파티 분위기를 즐길 수 있습니다.

모든 혜택 보기

Stevie

  • 레트로한 디자인, 현대적인 사운드

  • 3단 속도 턴테이블

  • Bluetooth® 5.4

  • Bass - Reflex 스피커

추억의 디자인, 현대적인 사운드

추억의 디자인, 현대적인 사운드

삼촌이 아꼈던 턴테이블처럼 보일 수도 있지만, 풍부하고 따뜻한 사운드와 현대적인 기능을 갖춘 첨단 제품입니다. 올인원 디자인으로 책상이나 거실장에 어울리며, Bluetooth®의 편리함과 편리한 전용 앱으로 레코드판의 감성을 더욱 스마트하게 즐길 수 있습니다.

3단 속도 벨트 구동식 턴테이블. 모든 레코드 재생 가능

3단 속도 벨트 구동식 턴테이블. 모든 레코드 재생 가능

중고 레코드 가게에서 발굴한 희귀 명반부터 소장 중인 한정판에 이르기까지, 33 1/3 및 45는 물론, 오래된 78rpm 축음기 레코드까지 재생할 수 있습니다. 셀렉터를 밀어 원하는 속도를 선택한 후, 편안히 앉아 음악에 깊이 빠져보세요.

스트리밍도 가능. 양방향 Bluetooth® 및 Auracast™

스트리밍도 가능. 양방향 Bluetooth® 및 Auracast™

양방향 Bluetooth® 연결을 통해 턴테이블의 내장 스피커로 재생 목록을 스트리밍하거나 무선 스피커나 헤드폰으로 레코드를 재생할 수 있습니다. 이 레코드 플레이어에서 원하는 만큼 많은 Auracast™ 호환 스피커로 음악을 틀 수 있습니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능
면책 조항

  1. Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표입니다. Auracast™ 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다.