TAV3000B/61
Stevie
바이닐과 LP판, 축음기 레코드, 그리고 재생 목록까지. 스트리밍만큼 뛰어난 재생 성능을 자랑하는 이 레트로 Bluetooth® 턴테이블로 모든 음악에 맞춰 분위기를 즐겨보세요. 스테레오 스피커가 본체에 내장되어 있어, 별도의 스피커가 없어도 파티 분위기를 즐길 수 있습니다.
레트로한 디자인, 현대적인 사운드
3단 속도 턴테이블
Bluetooth® 5.4
Bass - Reflex 스피커
삼촌이 아꼈던 턴테이블처럼 보일 수도 있지만, 풍부하고 따뜻한 사운드와 현대적인 기능을 갖춘 첨단 제품입니다. 올인원 디자인으로 책상이나 거실장에 어울리며, Bluetooth®의 편리함과 편리한 전용 앱으로 레코드판의 감성을 더욱 스마트하게 즐길 수 있습니다.
중고 레코드 가게에서 발굴한 희귀 명반부터 소장 중인 한정판에 이르기까지, 33 1/3 및 45는 물론, 오래된 78rpm 축음기 레코드까지 재생할 수 있습니다. 셀렉터를 밀어 원하는 속도를 선택한 후, 편안히 앉아 음악에 깊이 빠져보세요.
양방향 Bluetooth® 연결을 통해 턴테이블의 내장 스피커로 재생 목록을 스트리밍하거나 무선 스피커나 헤드폰으로 레코드를 재생할 수 있습니다. 이 레코드 플레이어에서 원하는 만큼 많은 Auracast™ 호환 스피커로 음악을 틀 수 있습니다.
리뷰
Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표입니다. Auracast™ 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다.