추억의 디자인, 현대적인 사운드

삼촌이 아꼈던 턴테이블처럼 보일 수도 있지만, 풍부하고 따뜻한 사운드와 현대적인 기능을 갖춘 첨단 제품입니다. 올인원 디자인으로 책상이나 거실장에 어울리며, Bluetooth®의 편리함과 편리한 전용 앱으로 레코드판의 감성을 더욱 스마트하게 즐길 수 있습니다.