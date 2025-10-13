내장형 스피커에서 나오는 놀랍도록 강력한 사운드

스트리밍이나 라디오를 들을 때는 영혼을 흔드는 최대 240W(120W RMS)의 풍부하고 따뜻한 사운드를 경험하고, 레코드를 들을 때는 최대 120W(60W RMS)로 즐기세요. 대형 드라이버 2개와 트위터 2개가 베이스 우퍼 및 베이스 리플렉스 포트가 어우러져 높게 솟는 고음, 표현력이 풍부한 중음, 절제되고 강력한 저음으로 공간을 가득 채웁니다.