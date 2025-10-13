TAV9000F/61
The Tina
모든 마음과 모든 영혼을 실어. 올인원 Bluetooth® 턴테이블로 당신이 사랑하는 음악에 생명을 불어넣으세요. 이 올인원 Bluetooth® 턴테이블로 레코드를 플레이하고, 스트리밍하고, 라디오도 들을 수 있습니다. 시선을 사로잡는 레트로한 디자인과 내장된 에픽 스피커가 웅장한 스테레오 사운드를 선사합니다.
레트로한 디자인, 현대적인 사운드
최대 240W(120W RMS)
2단 속도 턴테이블
FM 라디오, Bluetooth® 5.4
대담한 미드센추리 디자인은 1930년대와 1950년대 전설적인 필립스 라디오 디자인에서 영감을 받은 반면, 풍부하고 웅장한 사운드는 '현재 이 순간'의 몰입감을 선사합니다. 우드 소재의 외관과 움푹 들어간 스피커 그릴 같은 레트로한 디테일은 Bluetooth® 및 편리한 전용 앱과 같은 편리한 최신 기능과 완벽한 조화를 이룹니다.
스트리밍이나 라디오를 들을 때는 영혼을 흔드는 최대 240W(120W RMS)의 풍부하고 따뜻한 사운드를 경험하고, 레코드를 들을 때는 최대 120W(60W RMS)로 즐기세요. 대형 드라이버 2개와 트위터 2개가 베이스 우퍼 및 베이스 리플렉스 포트가 어우러져 높게 솟는 고음, 표현력이 풍부한 중음, 절제되고 강력한 저음으로 공간을 가득 채웁니다.
다이캐스트 알루미늄 플래터에서 33 1/3 또는 45rpm으로 레코드를 재생할 수 있으며, 원한다면 먼지 덮개를 분리하여 Tina를 사용할 수도 있습니다. 균형추가 있는 알루미늄 톤암과 진동 방지 메커니즘으로 교체 가능한 Audio-Technica 스타일러스가 홈을 정확히 추적하도록 합니다. 최대 볼륨으로 파티 분위기가 한껏 고조되더라도, 레코드가 흔들리지 않습니다.
리뷰
Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표입니다. Auracast™ 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다.