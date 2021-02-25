단종됨
TAVS700/61
아이코닉한 느낌
정통 1950년대 스타일과 플러그 전원형 Bluetooth 시계 라디오의 현대적인 기능이 어우러져 탄생했습니다. 원목 캐비넷, 구리 다이얼, 밝기 조절이 가능한 디스플레이는 어느 방에나 잘 어울립니다. 디지털 라디오 튜너로 선명한 화질을 즐기실 수 있습니다.
Bluetooth®
20W 순간 출력
Bass-Reflex 포트. 가득하고, 강력한 낮은 톤
크고 선명한 디지털 시계 디스플레이는 조도를 조절할 수 있으므로 방안에 딱 맞는 정도를 쉽게 찾을 수 있습니다. 해가 졌을 때 메뉴 손잡이를 눌러 조명 강도에 액세스하고 변경합니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
backmr
25/02/2021
한국
디자인이 뛰어나며 라디오 듣기에 아주 좋은 성능을 가지고 있는 멋진 물건 입니다
레트로 감성과 멋진 디자인의 제품으로 최근에 본 블루트스 제품중에 가장 마음에 들어 구입했는데 성능과 기능에 만족 합니다.
찬성
레트로 감정이 풍부한 제품으로 큰 디스플레이 창이 좋네요
반대
리모컨 기능이 없는 점이 좀 아쉽지만 그래도 옛날 손맛이 있네요...
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 TAVS700 오리지널 라디오에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-01-25
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 TAVS700 오리지널 라디오에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-01-25