TAX2208/00
파티를 시작하세요
이 Bluetooth 파티 스피커로 파티를 준비해보세요. 파티 조명과 가라오케 기능이 포함되어 두 스피커를 무선으로 연결하면 놀라운 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다. 최대 7시간 재생 시간으로 야외에서도 파티를 할 수 있습니다.
파티 조명
진정한 무선 듀얼 커넥트
에코 효과가 제공되는 가라오케 입력
내장형 충전식 배터리
모든 파티에는 조명 쇼가 필요합니다. 스피커 그릴 뒤에 내장된 조명 팬이 음악과 함께 깜박이며, 빛나고, 은은한 조명을 선사합니다. 다양한 모드 중에서 파티 분위기에 맞는 조명을 선택하세요.
파티의 음악이 되세요! 스피커에는 6.3mm 포트가 있어 마이크를 연결하고 가라오케를 마음껏 사용할 수 있습니다. 조절기를 사용하여 마이크 볼륨을 설정하고 노래에 에코가 얼마나 필요한지 선택할 수 있습니다.
이 뛰어난 Bluetooth 파티 스피커는 파티를 위한 완벽한 선택입니다. 진정한 무선 기술을 통해 두 개의 TAX2208 스피커를 연결하여 탁월한 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다.
리뷰
USB 오디오 재생 기능은 2025년 5월 이후 생산 배치에서 제조된 장치에만 적용됩니다. 2025년 5월 이전에 구입한 장치의 경우 소프트웨어를 업그레이드하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 업그레이드로 인해 발생하는 결과는 사용자의 단독 책임입니다.