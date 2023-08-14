가라오케 마이크 입력. 볼륨 및 에코 효과 제어 조절기

파티의 음악이 되세요! 스피커에는 6.3mm 포트가 있어 마이크를 연결하고 가라오케를 마음껏 사용할 수 있습니다. 조절기를 사용하여 마이크 볼륨을 설정하고 노래에 에코가 얼마나 필요한지 선택할 수 있습니다.