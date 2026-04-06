TAZ2000B/61
올인원 CD 음악 기기
모든 포맷의 실제 CD를 재생하는 음악을 사랑하는 휴대용 붐박스로 음악을 즐겨보십시오. 선명한 FM 라디오, 안정적인 Bluetooth® 스트리밍, USB 재생, 다른 장치를 위한 오디오 입력 포트가 제공됩니다.
멀티 소스 CD 플레이어
CD, FM 라디오, USB
Bluetooth® 6.0, 오디오 입력
내장형 운반 손잡이
CD의 매력을 처음 경험하거나 다시 떠올리고 싶은 분들께 이 상단 로딩형 CD 플레이어는 편안한 음악 감상에 적합한 제품입니다. 이 제품은 모든 종류의 CD 포맷을 지원하며, 휴대용 손잡이가 있어 이동이 간편합니다. AC 전원에 연결하거나 배터리 6개*(R14 C 타입)를 넣어 야외에서 사용할 수 있습니다.
CD보다 오래된 음악 소스를 즐기고 싶을 때, FM 디지털 튜너로 여러분이 좋아하는 라디오 프로그램을 쉽게 찾을 수 있습니다. 자주 듣는 방송국에 대해 최대 20개의 프리셋을 설정할 수 있습니다.
이 CD 플레이어를 휴대용 스피커로 사용하고 싶으신가요? Bluetooth® 연결로 호환되는 스마트 장치에서 직접 사운드를 스트리밍할 수 있으며, Dynamic Bass Boost가 여러분이 좋아하는 베이스라인을 더욱 생생하게 전달할 것입니다.
리뷰
이 제품에는 배터리함이 있지만 배터리는 포함되어 있지 않습니다. 별도로 구매하시기 바랍니다.