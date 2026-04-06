휴대용 붐박스 스타일 CD 플레이어

CD의 매력을 처음 경험하거나 다시 떠올리고 싶은 분들께 이 상단 로딩형 CD 플레이어는 편안한 음악 감상에 적합한 제품입니다. 이 제품은 모든 종류의 CD 포맷을 지원하며, 휴대용 손잡이가 있어 이동이 간편합니다. AC 전원에 연결하거나 배터리 6개*(R14 C 타입)를 넣어 야외에서 사용할 수 있습니다.