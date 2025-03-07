TAZ5000/61
올인원 CD/FM 라디오 플레이어
클래식함과 모던함 중 어떤 것을 원하십니까? 이 붐박스 스타일의 멀티 소스 CD 플레이어는 두 개 모두를 제공합니다. 실제 CD를 형식에 구애받지 않고 재생할 수 있으며, 선명한 FM 라디오, Bluetooth 스트리밍 등을 경험할 수 있습니다. 또한 헤드폰용 콘센트와 편리한 컴패니언 앱도 있습니다.
멀티 소스 CD 플레이어
CD, FM 라디오
Bluetooth 5.4, 오디오 입력, USB
3.5mm 헤드폰 소켓
CD의 매력을 처음 경험하거나 다시 떠올리고 싶은 분들께 이 상단 로딩형 CD 플레이어는 편안한 음악 감상에 적합한 제품입니다. 이 제품은 모든 종류의 CD 포맷을 지원하며, 휴대용 손잡이가 있어 이동이 간편합니다. AC 전원에 연결하거나 배터리 6개*(R14 C 타입)를 넣어 야외에서 사용할 수 있습니다.
CD보다 더 오랜 역사를 자랑하는 음원을 만나보세요! FM 디지털 튜너는 깔끔한 수신을 자랑합니다. 최대 30개의 프리셋을 설정하고 가장 좋아하는 방송 3개를 프로그래밍하면 CD 플레이어나 필립스 컴패니언 앱의 가상 리모컨을 통해 바로 액세스할 수 있습니다.
오라캐스트(Auracast)가 지원되므로 집안 곳곳에서 오라캐스트 호환 전송 장치(스마트폰 포함)에서 이 CD 음향 기기로 음악을 보내 재생할 수 있습니다. LC3 코덱이 지원되어 스트리밍 시 훨씬 더 선명한 사운드를 즐길 수 있습니다.
리뷰
이 제품에는 배터리함이 있지만 배터리는 포함되어 있지 않습니다. 별도로 구매하시기 바랍니다.