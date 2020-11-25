Pure Taste 필터로 더 깨끗하고 더 맛 좋은 정수

Pure Taste 필터는 불쾌감을 주는 염소, 악취, 냄새 뿐만 아니라 수도꼭지에서 나오는 큰 침전물을 제거하여 더 깨끗하고 더 맛 좋은 음용, 요리용, 과일 및 채소 세정용 정수를 제공합니다. 또한 은 코팅 활성 탄소가 필터 내부의 박테리아 번식을 막아 더 안전한 정수를 제공합니다.