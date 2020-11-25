수돗물 정수기용 교체 필터
보다 쉽게 제공하는 맛 좋은 정수
은 코팅 활성 탄소 시스템으로 염소와 기타 불순물을 제거하여 식수와 요리에 사용하는 물의 맛을 더 좋게 합니다. 모든 혜택 보기
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보다 쉽게 제공하는 맛 좋은 정수
Pure Taste 필터
Pure Taste 필터로 더 깨끗하고 더 맛 좋은 정수
Pure Taste 필터는 불쾌감을 주는 염소, 악취, 냄새 뿐만 아니라 수도꼭지에서 나오는 큰 침전물을 제거하여 더 깨끗하고 더 맛 좋은 음용, 요리용, 과일 및 채소 세정용 정수를 제공합니다. 또한 은 코팅 활성 탄소가 필터 내부의 박테리아 번식을 막아 더 안전한 정수를 제공합니다.
분당 최대 2리터의 강한 분출력
이 컴팩트한 정수기는 분당 최대 2리터의 강한 분출력을 갖춰 여과되지 않은 물의 일반 흐름 속도에는 거의 변화를 주지 않습니다. 간단하게 취수 선택 레버를 돌려 흐름, 여과되지 않은 물 스프레이 또는 여과된 물 스프레이 중 하나를 선택할 수 있습니다.
간편한 필터 교체를 위한 첨단 Quick Twist 메커니즘
첨단 Quick Twist 필터 교체 메커니즘으로 필터를 빠르고 쉽고 안전하게 교체할 수 있어 정수기에 감각과 간편함을 제공합니다.
기술 사양
-
정수기 시스템
- 혼탁함 제거
-
3,000리터 또는 약 1년
- 염소 제거
-
>80
%
-
설계 사양
- 재질
-
플라스틱
- 색상
-
화이트
- 제품 중량
-
50
g
- 제품 규격(LxWxH)
-
44 x 44 x 90
mm
-
필터 사양
- 주요 필터 부품
-
은 코팅 GAC
- 필터 수명
-
2000L 또는 약 6개월
-
투입 수질
- 최소 투입 수압
-
0.7
바
- 최대 투입 수압
-
3.5
바
- 최대 투입 수온
-
50
°C
-
일반 사양
- 물 흐름 속도
-
2
l/min
- 물 흐름 속도
-
5
°C
-
지속 가능성
- 포장
-
> 90% 재활용 자재
-
원산지 국가
- 교체형 필터
-
일본
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