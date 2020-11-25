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    수돗물 정수기용 교체 필터

    WP3961

    보다 쉽게 제공하는 맛 좋은 정수

    은 코팅 활성 탄소 시스템으로 염소와 기타 불순물을 제거하여 식수와 요리에 사용하는 물의 맛을 더 좋게 합니다.

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    • Pure Taste

    Pure Taste 필터로 더 깨끗하고 더 맛 좋은 정수

    Pure Taste 필터는 불쾌감을 주는 염소, 악취, 냄새 뿐만 아니라 수도꼭지에서 나오는 큰 침전물을 제거하여 더 깨끗하고 더 맛 좋은 음용, 요리용, 과일 및 채소 세정용 정수를 제공합니다. 또한 은 코팅 활성 탄소가 필터 내부의 박테리아 번식을 막아 더 안전한 정수를 제공합니다.

    분당 최대 2리터의 강한 분출력

    이 컴팩트한 정수기는 분당 최대 2리터의 강한 분출력을 갖춰 여과되지 않은 물의 일반 흐름 속도에는 거의 변화를 주지 않습니다. 간단하게 취수 선택 레버를 돌려 흐름, 여과되지 않은 물 스프레이 또는 여과된 물 스프레이 중 하나를 선택할 수 있습니다.

    간편한 필터 교체를 위한 첨단 Quick Twist 메커니즘

    첨단 Quick Twist 필터 교체 메커니즘으로 필터를 빠르고 쉽고 안전하게 교체할 수 있어 정수기에 감각과 간편함을 제공합니다.

    기술 사양

    • 정수기 시스템

      혼탁함 제거
      3,000리터 또는 약 1년
      염소 제거
      >80  %

    • 설계 사양

      재질
      플라스틱
      색상
      화이트
      제품 중량
      50  g
      제품 규격(LxWxH)
      44 x 44 x 90  mm

    • 필터 사양

      주요 필터 부품
      은 코팅 GAC
      필터 수명
      2000L 또는 약 6개월

    • 투입 수질

      최소 투입 수압
      0.7  바
      최대 투입 수압
      3.5  바
      최대 투입 수온
      50  °C

    • 일반 사양

      물 흐름 속도
      2  l/min
      물 흐름 속도
      5  °C

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 자재

    • 원산지 국가

      교체형 필터
      일본

    Badge-D2C

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